Adriana Ruano escribió su nombre con letras doradas en los libros de historia al obtener la primera medalla de oro de Guatemala en la historia de los Juegos Olímpicos.

Este miércoles 31 de julio, la tiradora guatemalteca alcanzó el Olimpo del deporte al conquistar la máxima presea en la modalidad de foso olímpico en París 2024.

Ruano, con esta histórica hazaña, se convirtió en la tercera atleta de Guatemala en obtener una medalla olímpica, tras Érick Barrondo, que ganó plata en marcha en Londres 2012, y Jean Pierre Brol, quien tan solo horas atrás conquistó bronce en tiro en París 2024.

Previo a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, Adriana Ruano habló en exclusiva con Prensa Libre y compartió su emoción por representar a Guatemala en esta justa deportiva.

“Estoy muy contenta de poder acompañar a la bandera, es un gran honor tener esta designación que me han dado. Es lo que muchos atletas aspiramos, más en los Juegos Olímpicos. es un sueño y pues estoy muy contenta”, indicó.

La tiradora nacional también habló sobre la importancia de competir bajo la bandera de Guatemala y no como atletas independientes, como sucedió con esta delegación en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Lea también: “Adriana Ruano, UNA GIGANTE”: La reacción de la prensa internacional a la medalla de oro de la guatemalteca

“Gracias a Dios ahora podemos ir con nuestra bandera, nuestro uniforme. Es lo que todos los atletas quieren, ir representando a su país. Es un honor poder llevar el uniforme, la bandera y poder representar a todo un país y si Dios quiere escuchar el himno nacional”, compartió.

Ante el reto de participar en sus segundos Juegos Olímpicos, Adriana Ruano comparó su preparación para Tokio con la que tuvo previo a viajar a París, cita en la que ganó la medalla de oro.

Adriana Ruano obtuvo la primera medalla de oro en la historia de Guatemala en unos Juegos Olímpicos. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Si comparto estos Juegos Olímpicos, el proceso de París y el proceso de Tokio, ha sido un cambio radical. Para mi Tokio fue muy difícil, me tocó pasar muchas situaciones, muchos baches y muchos problemas. Cerca de Tokio se dio el fallecimiento de mi padre y todo eso me ha hecho más fuerte para estos juegos olímpicos”.

“Me siento fuerte. Venimos trabajando muy fuerte con mi entrenador y mi psicólogo deportivo, quienes me han llevado de la mano para cada vez ser más fuerte mentalmente. Creo que vamos en buen proceso y si Dios quiere lograré cumplir con el resultado que me proponga”, aseguró Ruano.

Finalmente, antes de partir a París, Adriana Ruano envió un mensaje a todas las personas que estarían pendientes de los Juegos Olímpicos y de la participación de la delegación guatemalteca en esta competición.

Le puede interesar: ¿Cuándo compite Erick Barrondo en los Juegos Olímpicos de París 2024?

“Primero que nada agradecerles a todos los guatemaltecos por estar pendientes y por el apoyo. En mi caso, principalmente a mi familia que es la que ha estado viviendo cada momento conmigo. Compartiendo las lágrimas y las alegrías”.

“Decirles también que siempre que se propongan metas y sueños, en el ámbito que sea, que todo lo hagan primero con mira a Dios. También que hagan las cosas con valores y con esfuerzo, ya que al final creo que de nada sirve alcanzar las metas, en mi caso a unos Juegos Olímpicos, si yo no he hecho las cosas bien y no he dejado huellas positivas en la vida de otros. Creo que eso es lo más importante”, concluyó.