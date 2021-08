Mientras dormía: Concluye la participación de tres marchistas guatemaltecos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los marchistas guatemaltecos José Alejandro Barrondo, José Oswaldo Calel Sis y José Eduardo Ortiz Flores culminaron su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio en una dura prueba que la ganó el italiano Massimo Stano con un crono de 1:21:05.

El mejor guatemalteco en esta competencia fue el orgullo de la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, Calel Sis, de 22 años, quien durante este evento se mostró dispuesto a enfrentar a los mejores del mundo. El atleta nacional se mantuvo siempre entre los puestos 25 y 30.

Al final de la carrera terminó en el puesto 30 y cronometró 1:26:55 (+5:50). El guatemalteco se había clasificado a Tokio 2020 el sábado 5 de junio de 2021 después de finalizar en el octavo puesto y con tiempo de 1:20:35 en la edición XXXIII del Gran Premio Cantones de La Coruña, España.

Los tres atletas guatemaltecos comenzaron con mucho ímpetu esta competencia y de a poco se fueron encontrando dificultades por lo duro de los rivales.

Mientras que Ortiz Flores terminó en el puesto 40 con un crono de 1:28:57 (+7:52). La clasificación de Ortiz Flores ocurrió en marzo de 2021 en Eslovaquia, durante la celebración de la Race Walking Challenge Permit Meeting Dudinska 50, en donde realizó un tiempo de 1:20:43 horas.

En el caso de Barrondo Xuc no terminó la competencia debido a que recibió las amonestaciones reglamentarias para quedar descalificado. Barrondo validó la marca de acceso a los Juegos Olímpicos durante el Gran Premio Cantones de La Coruña, España, en junio de 2019, tras terminar décimo en los 20 kilómetros con registro de 1:19.55.

Los atletas guatemaltecos son entrenados por Julio César Urías Meda y Mynor Eduardo Ortiz Flores.

Massimo Stano of #ITA takes #gold in the men’s 20km race walk on his first Olympic appearance!@WorldAthletics | #StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Athletics pic.twitter.com/ISLn43n4ag

— Olympics (@Olympics) August 5, 2021