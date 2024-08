Adriana Ruano Oliva retornó la tarde de este 14 de agosto a Guatemala después de su aventura histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la trigésima tercera edición de los las olimpiadas modernas la guatemalteca se consagró con el logro deportivo más grande de la historia del país al conseguir una medalla de oro en la modalidad de foso olímpico en el tiro con armas de caza.

Esta tarde la medallista fue recibida por miles de guatemaltecos que demostraron su admiración y alegría por su destacada actuación y pasadas unas horas atendió a medios de comunicación en conferencia de prensa.

En dicho evento, realizado en un hotel de la zona 10, Ruano Oliva se expresó sobre varios temas y entre ellos tocó uno que conmovió a todos los presentes.

Adriana fue cuestionada sobre la posibilidad de tener a su padre enfrente y qué palabras le dedicaría.

Cabe recordar que el padre de Adriana Ruano falleció a pocas semanas de que ella disputará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Es algo que he estado pensando todo el tiempo, mi papá me acompañó en todo el proceso, fue mi motor, en la final me lo imaginaba sentado diciéndome vamos, le diría gracias por la educación que me dio junto a mi mamá. Me inculcó valores y los trato de aplicar en mi vida diaria", dijo.

"Le diría misión cumplida y que espero que este orgulloso de mi", terminó de expresar visiblemente emocionada.