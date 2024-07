El atleta guatemalteco Jean Pierre Brol hizo historia este martes 30 de julio al obtener la medalla de bronce en la prueba de foso olímpico en París 2024.

La medalla olímpica conseguida por Brol es la segunda en la historia de Guatemala, luego de la presea de plata de Érick Barrondo en los 20 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos de Londres.

Tan solo momentos después de su histórico triunfo, Jean Pierre Brol habló con los medios de comunicación y expresó su alegría tras consagrarse en la máxima justa deportiva a nivel mundial.

Brol, de 41 años, aseguró que lo primero que pasó por su mente después de recibir la medalla de bronce fue hablar con su familia y compartir con ellos su hazaña en los Juegos Olímpicos de París.

“Estoy con ganas de hablar con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos y con mi madre, para poder compartir con ellos la primera sensación. Eso es lo primero que se me viene a la mente ahora”, mencionó.

Le puede interesar: Jean Pierre Brol y su historia de vida en el deporte del tiro con armas de caza

Además, Jean Pierre Brol indicó que, hasta ese momento, aún no había dimensionado la importancia de obtener una medalla en los Juegos Olímpicos y aseguró haberse preparado desde un inicio para entrar al podio de la competencia.

“Creo que todavía no he dimensionado el valor de esta medalla. Uno siempre quiere más, te digo que yo estaba con la mentalidad de venir a ganar el oro y estaba puesto para hacerlo. No se me dieron las cosas, pero igual gracias a Dios. Siempre antes de empezar una competencia le pido a Él que me de la templanza y sabiduría para manejar la situación. Me la dio y aquí está el resultado”, compartió.

Lea también: ¿Cuando competirá Luis Grijalva en los Juegos Olímpicos de París 2024?

Finalmente, Brol habló sobre las dificultades que implica practicar un deporte olímpico y ser padre de familia; sin embargo, agradeció el apoyo incondicional de sus esposa y sus hijos a lo largo de su carrera.

“Mi nene tiene seis años, seis años de estar compartiendo el deporte con el trabajo y con ser padre. Ser esposo y ser jefe de familia no es fácil, es complicado. Gracias a Dios tengo una buena mujer que me apoya. Mis hijos me extrañan pero también me están mandando mucha fuerza”, concluyó.