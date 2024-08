El tirador guatemalteco, Jean Pierre Brol llegó al país este lunes 5 de agosto después de haber sumado la primera medalla de Guatemala en su historia después de 12 años y trajo de vuelta la gloria olímpica a los guatemaltecos.

Durante la rueda de prensa ofrecida al público y medios en el Hotel Intercontinental, el tirador fue homenajeado, dejando palabras emocionales sobre lo que ha sido su carrera y lo que ha significado la medalla para él.

Brol comentó que lo que más le costó al partir de los Juegos Olímpicos fue: "Fue dejar la casa, mi esposa, mis hijos" todo este sacrificio no fue en vano ya que: "Es el año en el que más me he preparado y dio fruto el esfuerzo, una emoción enorme y no hay palabras para describirlo".

Confesó sus sensaciones durante la competencia: "Entrar a la final fue complicado porque el nivel fue alto", también aseguró que desde el principio de la final sentía la confianza de obtener medalla: "Cuando llegué a la final tenía la convicción de que podía subirme al podio y romper esos años en el que no había medalla para Guatemala".

Recordó a su padre fallecido, Fernando Brol, diciendo: "Mi papá estaba emocionado cuando gané en Guadalajara 2011, estaba orgulloso de mí" sin poder concluir terminó en lágrimas confesando en que si lo tuviera en frente: "Le daría gracias y lo abrazaría".

Habló también por la medalla dorada que logró su compañera de disciplina, Adriana Ruano: "Me sorprendió lo que hizo, ví a Adriana y supe que iba a ganar por la diferencia que tenía sobre las demás". también dijo que su deseo era realizar una caravana junto a ella en el país.

A sus 41 años, Jean Pierre está mentalizado en ir a los próximos juegos: "Yo ya estoy pensando en ir por el oro a Los Angeles 2028".