“No tenía bicicleta”, recuerda Gerson Toc de sus inicios, y 13 años después se corona campeón de la Vuelta a Guatemala

Para entender el presente es vital no olvidarse del pasado, es una premisa que está clara en la mente de Toc, quien este domingo se estableció como el decimoséptimo guatemalteco en ganar la máxima competición del deporte del pedal en tierras propias, desde 1957.

“Desde que tenía quince años escuchaba la radio y me emocionaba. Se me enchinaba la piel cuando los guatemaltecos ganaban. Yo no tenía bicicleta. Apenas tenía una que era de metal, de mi papá”, contó el pedalista de 28 años, primer tecpaneco en la historia en ganar la referida prueba.

Una vez montado en su caballito, el también ganador de la Vuelta a Honduras, en septiembre de 2023, ya no se bajó y emprendió el camino que lo trajo, 13 años después, a probar las mieles del triunfo en su propio país.

“Salí a pedalear y en el camino me encontré al entrenador Lázaro Martín, me motivé y allí fue donde empezó mi carrera deportiva”, comentó.

Pero, no todo ha sido miel sobre hojuelas para el segundo chimalteco en la historia en ganar la Vuelta a Guatemala, después de Luis Rodolfo “El Tractorcito” Muj, en 1997. Ya en categoría juvenil, los golpes y accidentes llegaron.

En 2017, mientras entrenaba junto con su hermano, Fredy, a la altura del kilómetro 85 de la Carretera Interamericana, ambos fueron embestidos por el piloto de vehículo, provocando el golpe más fuerte a Gerson, en la cabeza, y una fractura de clavícula que lo mantuvo alejado del asfalto por un tiempo.

Las angustias volvieron a llegar en 2019, cuando ya corría en la elite del ciclismo guatemalteco. En la edición 59 de La Vuelta nuevamente sufrió una aparatosa caída con saldo de triple fractura de clavícula, pero eso no lo hizo desistir del objetivo por escribir su nombre con letras de oro en la historia del ciclismo chapín.

Hoy, en el día de la gloria, Toc le dio su lugar a quienes siempre han permanecido a su lado.

“Detrás de todo esto está mi familia: mis padres y mi esposa. Cuando tuve el accidente de tres fracturas en el brazo nunca me abandonaron, nunca me dijeron que ya no siguiera”, compartió.

Y por si esos accidentes no fueran suficientes, en la meta de la última etapa de este domingo 26 de noviembre de 2023, una nueva caída marcó su triunfo. Sucedió justo en la llegada, cuando uno de sus compañeros resbaló mientras se abrazaban en equipo, festejando la sexta corona consecutiva para Guatemala.

Sin darle importancia al tropezón, Gerson Toc subió al podio de premiación, alzó el título y bajó el telón de la 62 edición de la Vuelta Ciclista a Guatemala.

“Es una felicidad enorme. No me queda nada más que agradecerle a Dios”, concluyó el chapín.