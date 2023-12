Personaje Deportivo 2023: Alberto González, ejemplo de disciplina y perseverancia rumbo a los Juegos Olímpicos 2024

“ Estoy muy orgulloso de ser guatemalteco y me siento privilegiado por que me hayan elegido atleta deportivo del año. Esto quedará en la historia y algún día le podré contar a mis hijos que fui nombrado como atleta del año. Es algo que me motiva para seguir trabajando fuerte para siempre poner el nombre de Guatemala en alto ”, reaccionó González.

Con tan solo 17 años, González soñaba con destacar algún día en el atletismo. Su meta era convertirse en uno de los mejores deportistas de Guatemala, pero mientras todo eso se cumplía, tenía que combinar sus entrenamientos con el trabajo.

En su natal Chuachalí, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, Alberto se dedicaba a tejer trajes típicos para llevar el sustento a su casa, sin dejar de perseguir sus objetivos en el deporte. Es por ello que hacía tiempo en sus labores para poder entrenar, por lo que sus jornadas eran extensas. Iniciaba a las 4 de la mañana y terminaba alrededor de las 8 de la noche todos los días, pero sabía que un día todo iba a valer la pena.

“Desde joven quería destacar como deportista y trabajando en tejer trajes típicos me nació la ilusión de correr. Recuerdo que me ocupaba todo el día, ya que combinaba el trabajo con los entrenamientos. Perdía algunas horas de trabajo, que después tenía que reponer, y así fue como inicié. Luego, tuve la oportunidad de hacer una buena carrera en la Max Tott, y logré conseguir un patrocinador, y así decidí dedicarme de lleno al deporte”, recordó Alberto, quien refiere que gracias a una vuelta ciclística a Guatemala, y al ver al corredor colombiano Sergio Luis Henao, tomó la decisión de acercarse a la Federación Nacional de Atletismo, abriendo así el libro con el que empezó a escribir su historia deportiva.

ALTIBAJOS

La historia de vida de Alberto González es un testimonio de disciplina, constancia y superación. Tuvo que dejar sus labores de tejer para entregarse de lleno a entrenar. Pero no todo ha sido fácil en su trayecto, ya que por cuestiones personales se alejó del deporte y tiempo después lo retomó, ya más maduro y con mentalidad ganadora.

“Hubo un tiempo en el que me estanqué y me alejé un poco del deporte, hasta que llegó la pandemia, que me dio la lección de que siempre hay que aprovechar los momentos”, resaltó. Luego de eso, González regresó con una mentalidad diferente, pues tomó decisiones más serias. Se comprometió a mejorar en todas las áreas para empezar a cumplir cada uno de sus objetivos. “Y a partir de ese momento no hemos bajado los brazos y nos hemos venido preparando con mayor exigencia”, mencionó.

EXITOSO 2023

Después de 11 años de carrera, Alberto remarca hasta el momento el 2023 como el mejor año en todo su recorrido, ya que ha logrado alcanzar cada uno de sus objetivos, aunque eso le ha implicado el aumento de cargas de trabajo en cada uno de los entrenamientos, pero ha tenido la fortuna de contar con el apoyo necesario de sus patrocinadores.

“Este deporte es un vicio, no puedes dejarlo por ningún motivo y cada día te exiges más para tener mejor nivel. Hay que disciplinarse, y la adaptación al plan de trabajo es un poco más costosa, porque hay que agregar más tiempo de trabajo y eso requiere luego tener una mejor recuperación, pero gracias a Dios he contado con el apoyo de mis marcas, que han confiado, y he podido salir para seguir dando lo mejor de mí en los entrenamientos y en cada una de mis competencias”, expresó.

El tecpaneco arrasó en cada una de las competencias a nivel nacional e internacional. El año lo inició ganando la tradicional carrera Max Tott.

Posteriormente, en mayo, terminó con el poderío extranjero, sobre todo de los kenianos, al ganar el Medio Maratón de Cobán, algo que no sucedía desde hace 33 años. En septiembre, revalidó su cetro como el mejor en los 21K de la Ciudad.

A nivel internacional, González conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, El Salvador, al imponerse en la media maratón, y luego en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde obtuvo la medalla de bronce en la prueba de los 10 mil metros.

Para cerrar el año con broche de oro, Alberto alcanzó el sueño por el que tanto ha trabajado. El 3 de diciembre, en la Maratón de Valencia, España, hizo la marca para sellar su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Cerramos un año el cual considero es el de mayor éxito en toda mi carrera deportiva. Sabía que sería muy duro todo el trayecto, ya que desde el inicio venía trabajando con mucha intensidad”, dijo.

“Gracias a Dios gané importantes carreras acá en Guatemala y luego tuve la oportunidad de obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y el bronce en los Panamericanos. Pero lo mejor fue el haber obtenido la clasificación a mis primeros juegos olímpicos. Es algo que me emociona mucho, porque ha sido el sueño de toda mi vida desde que empecé en este lindo deporte. Esto es un logro, al que le agradezco a mi familia y a mi entrenador por todo su apoyo”, concluyó.