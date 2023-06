Sin bandera, sin himno y los colores neutrales que utilizarán los atletas guatemaltecos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023

La edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se disputan en San Salvador, El Salvador, quedará marcada como la primera vez en la historia en que Guatemala y sus atletas no serán reconocidos como país.

Sin embargo, para esta edición todo será distinto. Como resultado de la suspensión que vive el deporte guatemalteco desde octubre del 2022, por parte del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la delegación nacional no puede portar la bandera de Guatemala ni escuchar el himno si ganara una medalla de oro, ni usar el escudo y colores del país en su vestimenta.

Participarán como neutrales

Su participación será neutral y aunque se registrarán participaciones individuales y de equipos, como Centra Caribe Sports (CCS), el nombre de la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no figurarán como Guatemala.

Esta situación tiene a los protagonistas con sentimientos encontrados, al saber que tienen que competir bajo la representación de una bandera que no es la de su país, pero, aun así, buscarán llevar a cabo una destacada actuación.

“Es triste estar en estas condiciones. Uno entrena fuertemente cada día para representar al país y poner su nombre en alto, pero en esta oportunidad no será así. No obstante, creo que eso no debe bajarnos la moral, porque vamos a llevar a Guatemala en la mente y en el corazón, y cada gota de sudor por buscar la victoria será por nuestro país. Haremos nuestro trabajo, mientras esperamos que esta situación se solucione lo más pronto posible”, manifestó el marchista José Barrondo, una de las cartas guatemaltecas para ganar medalla.

Al momento de subir al podio será la bandera de la CCS la que los represente. Azul marino, gris, negro, rojo, verde y blanco son algunos de los colores que los deportistas de las diferentes disciplinas lucirán en sus uniformes y con el logo de la organización en el pecho. En la ceremonia de apertura la delegación guatemalteca participará de blanco y portando la bandera de Centro Caribe Sports.

Cabe destacar que la Organización Deportiva Panamericana dijo que los atletas que hagan marca para los Juegos Panamericanos podrán competir en Santiago, Chile, siempre bajo la bandera de la organización, a menos de que la suspensión de levantara antes de de dichas justas deportivas.