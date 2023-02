“Tengo mis metas claras, pese a la suspensión del COI”, dice Juan Maegli después de lograr su pase a los Panamericanos

“Segundo lugar en el US Open sailing series en Clearwater, Florida. Estoy contento con volver a competir después de tantos meses, pero consciente con el trabajo que hay que hacer para donde quiero estar”, indicó Maegli en un mensaje en sus redes sociales.

El atleta, quien busca asistir a sus quintos olímpicos, resaltó: Este es un año súper importante en el ciclo olímpico y a pesar de tanta incertidumbre con la suspensión del COG, tengo mis metas claras y la motivación a full. Felicitaciones a Peschiera por el primer lugar y a todos los que clasificaron a los juegos panamericanos”.

Enfocado en París 2024

“No quería finalizar mi carrera de 20 años por situaciones ajenas, y es por eso que lo pensé, y seguiré enfocado en cumplir mi sueño de ganar una medalla olímpica. En el pasado me he quedado cerca, y quiero luchar hasta el final”, indicó Maegli antes de viajar a Florida, Estados Unidos.

Maegli ha forjado una larga carrera en la navegación a vela, donde incluye la participación en cuatro ediciones de olímpicos: Tokio 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, además de ser bicampeón panamericano —2015 y 2019— en la modalidad de láser.

Para lograr el boleto a las justas de Santiago 2023, Juan Maegli tenía que finalizar entre los primeros cuatro puestos en el US Open Sailing. “Lo que vive el deporte en Guatemala es frustrante y desmotiva, pero uno como atleta tiene que seguir con la motivación en alto”, dijo el seleccionado nacional.

Después de competir en Estados Unidos, el atleta lo hará en abril en el trofeo Princesa Sofía y luego estará en la Semana Olímpica francesa. En mayo, tiene previsto estar en el Test Olímpico, para posteriormente hacer frente al mundial en Holanda y cerrar el año con los Juegos Panamericanos, que se realizarán del 20 de octubre al 5 de noviembre.