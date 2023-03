“Todo inicio en la vida tiene su final”: Alfredo Ajpacajá anuncia su retiro después de la Vuelta a Guatemala

Siempre guiado por su padre, Ajpacajá tuvo sus primeros contactos con una bicicleta y fue en ese momento que se enamoró del caballito de acero y poco a poco empezó a entrenar hasta que un día pudo costearse sus entrenamientos, cuando decidió dedicarse de manera profesional al deporte de sus amores.

“Han sido 18 años dedicados de lleno en este deporte que me ha dejado grandes satisfacciones y que he disfrutado al máximo”, relata Ajpacajá.

Fin a una brillante carrera

Innumerables han sido los logros de Ajpacajá a lo largo de su carrera, tanto con sus equipos como con la selección nacional, pero lo más destacado y que quedará inmortalizado en la historia del ciclismo guatemalteco es aquel 1 de noviembre del 2018, cuando tocó el cielo al ganar la edición 58 de la Vuelta a Guatemala con Decorabaños.

De eso han pasado cinco años y con un proyecto con el que busca transmitir todos sus conocimientos a los jóvenes, Ajpacajá ha tomado la decisión de retirarse el próximo 1 de noviembre, con ocasión de la Vuelta a Guatemala.

Ganar la Vuelta a Guatemala en el 2018 lo recordaré con mucha alegría, pero es hora de preparar a una nueva generación de ciclistas.

“Como todo inicio en la vida tiene su final, he decidido ponerle fin a mi carrera. Creo que es momento de regresarle al ciclismo lo mucho que me ha dado y quiero transmitirlo con los jóvenes de mi pueblo, Barreneché, que quieren estar dentro del ciclismo. Diré adiós después de la Vuelta a Guatemala, para la que me estoy preparando, junto con mi nuevo equipo, Muebles Madeca. Es un proyecto nuevo del que queremos sacar grandes ciclistas y para ello tengo que trabajar en prepararlos bien“, refiere.

Ajpacajá corre en la Vuelta Bantrab con el equipo Copeba Muebles Madeca Totonicapán.