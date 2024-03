Luis Grijalva recibió este 21 de marzo su visa, la cual no sólo es un hito en su vida como atleta, sino, en su vida personal.

Tuvieron que pasar 23 años para que Luis Miguel Grijalva pisara su país de origen y en su visita el atleta recibió su visa, la cual le da luz verde a poder agendar más eventos internacionales sin preocuparse por su situación migratoria.

Dadas las condiciones en las que vivían, la familia del ahora fondista y plusmarquista nacional tomó la decisión de migrar hacia Estados Unidos cuando Luis tenía un año de edad.

Luis se enfrentó a todo tipo de restos y desafíos durante su infancia y adolescencia, pero encontró en el deporte una vía para alcanzar sus sueños y en poco tiempo se convirtió en un referente del atletismo guatemalteco.

Gracias a sus destacados logros, con apenas 22 años fue el último atleta que se sumó a la delegación de 24 deportistas guatemaltecos que vieron participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, estuvo a punto de no ir por su situación migratoria que finalmente quedó solucionada este jueves 21 de marzo al obtener su visa.

Desde 2012 Luis empezó a formar parte del programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA, por sus siglas en inglés), el cual protege a alrededor de 600 mil menores de ser deportados al haber llegado al país cuando eran niños, sin embargo, pese a que se le permitía vivir en Estados Unidos, necesita gestionar permisos especiales para salir del territorio, sino lo hacía, podría ser deportado. “Si no me llega el permiso a tiempo, y si voy a los Juegos Olímpicos, entonces estaría autodeportándome, técnicamente”, explicó Grijalva para NBC en 2021 poco antes de los Juegos de Tokio.

Finalmente Grijalva recibió su permiso a dos días de su debut en Tokio y firmó la mejor actuación de un atleta latinoamericano en los 5 mil metros al terminar en posición 12 del mundo, hecho que influyó para que se convirtiera en un referente del deporte guatemalteco y también en un ejemplo a seguir para todos los migrantes en su misma situación.

"Terminé 12 (en Tokio) y en serio no sé cómo lo conseguí. Ahora tengo más experiencia y el año pasado fui cuarto del mundo. Es posible ganar, pero necesito de muchos trabajo y sacrificio para conseguirlo", comentó Luis para Prensa Libre a su llegada al país el pasado 19 de marzo para realizar sus trámites migratorios.

Este 21 de marzo finalmente la Federación Nacional de Atletismo de Guatemala compartió que el trámite de la visa de Grijalva fue aprobado, dando a lugar a que el guatemalteco pueda salir y entrar a Estados Unidos sin problemas, marcando un precedente para todos los miembros del programa DACA.

"Estamos orgullosos de este acontecimiento que le permitirá participar con certeza en sus competencias internacionales", expresó en su cuenta de Facebook la Federación de Atletismo.