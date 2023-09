VIDEO | Jorge Vega brilla en la Copa del Mundo de Gimnasia de París 2023

La participación de Jorge Vega en este prestigioso torneo internacional no pasó desapercibida. Desde el sábado anterior, su determinación y dedicación fueron evidentes, al confirmarse su participación en la final de su evento este domingo, lo que le acarreó las felicitaciones de miles de guatemaltecos en redes sociales, incluso de otros atletas, como el medallista olímpico, Erick Barrondo.

En lo que respecta a su participación, el ganador del oro en 2017 en la misma competición, mostró una ejecución impresionante en la rutina de suelo, obteniendo una marca de 13.800.

Esta puntuación colocó al reconocido como gimnasta de clase mundial por la Federación Internacional de Gimnasia, en marzo de 2021, en el sexto lugar de la categoría masculina.

Es importante destacar que la competencia en la competencia fue sumamente reñida, con gimnastas de alto calibre provenientes de todo el mundo, principalmente con la participación del local, Benjamin Osberger, quien quedó segundo, registrando 14.650.

Además del eventual ganador de la competencia, el japonés Koga Hiramatsu, quien se llevó la medalla de oro por una rutina casi perfecta que le valió una impresionante puntuación de 14.700.

Men's Floor Exercise final at the World Challenge Cup in Paris 🇫🇷:

🥇 Hiramatsu Koga 🇯🇵 14.700

🥈 Benjamin Osberger 🇫🇷 14.650

🥉 Luke Whitehouse 🇬🇧 14.650#FIGWorldChallengeCup #Paris2024 pic.twitter.com/j21egrCMnk

— FIG (@gymnastics) September 17, 2023