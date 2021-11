VIDEO | La emotiva entrevista de Dalia Soberanis a la ganadora de plata en el Mundial de Patinaje 2021, Rubí Rivera

“Cuando los de Colombia empezaron a festejar, yo estaba ansiosa por recibir mi medalla. Me quería subir al podio y cuando esperaba que nos llamaran me sentía orgullosa de estar ahí, ver a la colombiana, la española y yo no lo podía creer. Era como un sueño”, remarcó preguntada por Soberanis acerca de su sentir cuando estaba por ser premiada.

“Desde la mañana que llegamos a la pista la vimos que estaba demasiado mojada. Tuvimos que comprar ruedas de agua, viendo cómo le hacíamos. Nos dieron una hora para ver si se secaba la pista o no. Al final si se secó y corrí con las que siempre uso”, aclaró al respecto una de las dudas que los seguidores de Soberanis le hizo sobre el equipo con el que compitió.

“En las semis si estaba demasiado mojado. Entonces usé todas las ruedas de agua. Sentía que me resbalaba con todas las ruedas de agua, pero confiaba que me iba a ir bien. Si nos caíamos, nos íbamos a caer en una prueba mundialista”, prosiguió ahondando más en el tema.

“En la final estaba medio seco y húmedo. No podía usar todas de agua, entonces hice una combinación que me funcionó muy bien porque no sentí mucho problema”, finalizó antes de que Soberanis se dijera honrada de tenerla en sus redes y presentarla a sus seguidores.

El viernes anterior Rivera, oriunda de Izabal se convirtió en la segunda deportista en ganar esta distinción para nuestro país.

Cabe resaltar que en su segunda participación en la justa mundialista, Rivera logró su pimera plata superando su anterior puesto 11 en la categoría juvenil.

Por su parte, Soberanis ganó el bronce en la pasada edición del campeonato pero en la división mayor.

Aquí la entrevista completa: