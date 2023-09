Zozobra e incertidumbre vive la gimansa artística luego de que el COG cesara de sus cargos a sus entrenadores

A principios de año desistieron de los servicios de Ana Sofía Gómez y Kleyber Herradero, y en fecha reciente despidieron a Elena Boboc, entrenadora asistente de gimnasia rítmica, y le redujeron el 20% de su salario a Adrián Boboc, primer entrenador de esta disciplina, medidas arbitrarias, como señalan los afectados.

Según el COG, tomó las citadas decisiones por no haber alcanzado los resultados previstos en el plan de entrenamiento en el Campeonato Mundial Juvenil 2023, por no tener participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y por incumplimiento de entregas de informes.

“Para nosotros fue una gran sorpresa, porque antes de tomar este tipo de decisiones debes pensar en la trayectoria de la gente y esa parte no les importó. Desde que se hizo el cambio de autoridades en el COG tuvimos una relación cerrada. Siento que fue una decisión sin fundamentos, nunca tuvimos una reunión de análisis con ellos para hablar sobre la situación y solo tomaron la decisión”, remarcó Adrián Boboc.

“Hemos venido preparando atletas, pero en el 2018 y 2019 dos de ellos no pudieron continuar por cuestiones de salud. Aunque Ana Irene Palacios tendría que representarnos en este ciclo olímpico, pues estaba clasificada para los juegos en San Salvador y el Comité Olímpico lo debió saber, nunca se interesó por la atleta, quien hoy se entrena en Estados Unidos por una beca de estudios”, agregó Adrián Bococ.

Por su parte, Elena Bococ mostró su inconformidad porque se les haya evaluado por un solo evento y señalado que las atletas tienen un nivel técnico bajo.

“Es una falta de respeto y de profesionalismo, ya que antes de tomar decisiones como esta no puedes juzgar sin conocer el deporte, al entrenador y las necesidades. Siempre hemos trabajado con responsabilidad y dado resultados. Hoy tenemos a las niñas preparándolas para el proceso del ciclo olímpico 2024-2028, donde tendrán la edad para competir”, añadió.

RESPALDO INTERNACIONAL

María Elena González, exatleta y hoy jueza internacional, respaldó el buen nivel técnico que tienen las atletas, a quien ella misma ha asesorado para las competencias internacionales.

“Me impresionó cuando me dicen que uno de los motivos que les reprochan es por falta de técnica de las niñas. En estos momentos ellas están ranqueadas dentro de las mejores de América. Como jueza internacional hicimos todos los chequeos y las niñas cumplen con todos los requerimientos técnicos que el nivel le pide, más allá de un mínimo. Se meten a tocar temas que no dominan. Esto puede repercutir en las niñas y se podría llegar a un punto en que no haya un entrenador capacitado en el nivel técnico que tienen en la actualidad y que las pueda hacer avanzar. Si quieren resultados a nivel profesional, es de invertir mucho en la base”, enfatizó.

Además, hizo ver que Donatella Sacci, presidenta del Comité Técnico Femenino de Gimnasia, felicitó a los entrenadores Boboc por el buen nivel técnico mostrado por las atletas en el Campeonato Panamericano de Río.

Quien también se manifestó al respecto fue el presidente de la Federación Nacional de Gimnasia, Jorge Rosales, quien señaló que los actuales dirigentes carecen del conocimiento y los conceptos necesarios.

“Están manejando el Comité Olímpico sin conceptos, sin conocimientos. Las administraciones anteriores eran gente con concepto de los procesos que hay que seguir, sobre todo en deportes donde la iniciación es temprana”, subrayó. “Primero nos quitaron a los dos entrenadores nacionales porque no se justificaban, cuando hay varias atletas en proceso, y evalúan a Adrián y a Elena sobre la base de uno de tres eventos. No clasificamos a los Panamericanos porque el nivel está altísimo y las nuestras lo tienen, solo que era su primera competencia y como a cualquiera le puede pasar, les ganó el pánico escénico y esto ya no es problema del entrenador, es cuestión de ir adquiriendo experiencia”, concluyó Rosales.

La Federación Nacional de Gimnasia, envió una carta al COG, en el que no solo muestra su rechazo por las decisiones tomadas, además que están incumpliendo en las normativas vigente, además señalan una ilegalidad en el proceso del reglamento del Programa de Asistencia Técnica.

“En ambos casos el COG está incumpliendo no solo con las normativas vigentes, sino con sus funciones regladas en perjuicio evidente de las atletas federadas con proyección a Juegos Olímpicos París 2024 y Los Ángeles 2028, así como los demás eventos del Ciclo Olímpico venidero.

Sin perjuicio de denunciar formalmente la ilegalidad en el proceso de la aprobación del reglamento nominado por ustedes como Programa de Asistencia Técnica en su Artículo 13, los motivos para dar de baja a un entrenador son:

a. A solicitud de la Federación, Asociación o entidad del deporte adaptado.

b. Por sanción del Tribunal de Honor del COG o por el Órgano Disciplinario de la Federación o Asociación.

C. Por recomendación de la Subgerencia de Normatividad para el Liderazgo deportivo, quien presentará dictamen del Comité Ejecutivo para su respectiva aprobación o improbación.

En el presente caso, no aplican los incisos a y b. Entendemos que la decisión tomada por el Comité Ejecutivo, se dá en base al inciso c, toda vez que la forma de efecturar la evalución aludida es cortoplacista y alejada a un efectivo análisis de la proyección y futuro deportivo de las atletas afectadas, por cuanto el aceptar su decisión constituye y representa el fin de su carrera deportiva al no contar con los entrenadores del nivel de experiencia mundialmente reconocida como o son Adrián y Elena Boboc.

No quisieramos entender que esta decisión esté motivada por intereses más allá de lo deportivo tomando en cuenta el contexto y la coyuntura política deportiva que enfrenta hoy al día al Comité Ejecutivo del COG con la mayoría de Federaciones y Asociaciones deportivas nacionales, lo cual descalifica una vez mas no solo el origen y mecanismos de su elección sino la experiencia, capacidad para dirigir el deporte olímpico guatemalteco”, dice parte de la carta presentada por el presidente de la Federación Nacional de Gimnasia.

Será un retroceso

La exatleta y campeona panamericana Ana Sofía Gómez mostró su inconformidad por lo que puede afectar al proceso de este deporte.

“Esta decisión podría llevar un retroceso en la gimnasia artística. Como atleta conseguí muchos logros para Guatemala y fue gracias a la formación que tuve con Adrián y Elena Boboc. Ellos están formando gimnastas proyectados para llegar a unos Juegos Olímpicos cuando tengan la edad. Ha habido cambios muy extraños que interrumpen los procesos. Con la decisión que —el COG— está tomando el nivel de la gimnasia se puede ver afectada”.

Repudian decisión

Los padres de las atletas alzaron la voz y mostraron su total rechazo por la decisión tomada por el COG, al manifestar que en ningún momento ha mostrado interés en apoyar a las deportistas que están en plena formación.