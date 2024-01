El Salvador vs Inter Miami: cómo será el clima para el partido amistoso del equipo de Lionel Messi este viernes 19 de enero

El anuncio del juego ha despertado también interés entre los aficionados guatemaltecos que esperan emprender el viaje para ver las estrellas del futbol.

Para quienes apuestan por asistir al juego, la buena noticia es que se esperan condiciones propicias para el encuentro deportivo. Las condiciones del clima En El Salvador, antes y el día del juego, se espera que sean favorables, según la página The Weather Channel.

En la antesala, para el jueves 18 en los territorios guatemalteco y salvadoreño se esperan condiciones cálidas y bajas probabilidades de lluvia.

A pesar de que está vigente el acercamiento de un frente frío, la región central de Guatemala y la zona fronteriza con El Salvador no se verán afectadas. La probabilidad de precipitaciones en el Oriente es baja.

San Salvador disfrutará igualmente de buenas condiciones para el partido del viernes 19 de enero.

Cielos despejados predominarán durante el día, con un clima fresco y mayor radiación solar al mediodía. A las 18 horas se esperan cielos despejados, viento al sureste y una sensación térmica de 25 grados, condiciones ideales para el encuentro.

La venta de entradas para el juego amistoso sigue avanzando, con precios que varían desde $200 hasta $475.

Los guatemaltecos pueden adquirir sus boletos para asistir al juego entre el Inter Miami y el equipo salvadoreño, en un quiosco en la Ciudad de Guatemala, con un límite de 8 entradas por compra y un cargo adicional de $25 por ticket.

Para quienes planean viajar desde Guatemala a El Salvador, deben estimar que el estadio Cuscatlán está a aproximadamente 232 kilómetros desde la capital guatemalteca.

First preseason game announced! 🇸🇻

To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!

Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 30, 2023