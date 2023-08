El Inter Miami de Messi se queda sin gol por primera vez desde la llegada del argentino

Tuvo mucha responsabilidad en este resultado el brillante planteamiento defensivo de Nashville, que fue muy férreo en defensa y fue capaz de anular todo el talento ofensivo de los locales.

Gerardo Martino volvió a alinear de nuevo desde el inicio a los titulares habituales, entre ellos Leo Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Josef Martínez.

Nashville planteó una presión alta desde los primeros minutos. El Inter Miami trató de sacarla jugada sin demasiado éxito, restándole fluidez a su ataque y sin apenas poder conectar con sus hombres más adelantados.

Con el paso de los minutos, los de Martino encontraron la fórmula y comenzaron a pisar el área de Panicco. Las faltas fueron un recurso más en la defensa de Nashville, pero medidas, a una distancia suficientemente alejada como para no sufrir la eficacia de Messi a balón parado.

Messi pisó área con balón por primera vez en el minuto 24, se encontró con la oposición del canadiense MacNaughton.

Jordi Alba también comenzó a adivinar pasillos hasta el corazón del área rival. El partido había cambiado y Nashville estaba por entonces a merced de los locales salvando una acción tras otra.

Fue en una acción iniciada por Messi en el minuto 34 en la que el Robert Taylor buscó suerte desde fuera del área con su diestra, pero se le marchó desviada. Ante la falta de acierto llegando hasta el área, el finlandés quiso sorprender.

Pese a esto, el equipo de Gary Smith parecía tener el encuentro donde querían, con una sólida defensa como prioridad. Lograron irse a los vestuarios sin encajar ningún tanto.

La entrada al descanso del alemán Hany Mukhtar y el canadiense Jacob Shaffelburg invitaron a pensar que el Nashville sería más ofensivo y correría más riesgos. Pero el dominio seguía siendo de los locales y así Messi provocó una falta en la frontal del área a los catorce minutos de la segunda parte.

El argentino colocó el esférico con mimo, el lugar del lanzamiento no podía ser mejor para su zurda, y así lo anticipaban los miles de celulares que quisieron inmortalizar el lanzamiento, pero fue centrada y a media altura para respiro de Panicco.

El minuto 65 fue de infarto, un correcalles en ambas direcciones con paradores de Panicco primero a un disparo fortísimo de Farías, y Callender después a otro de Shaffelburg a la contra.

El susto llegó a la grada del DRV PNK cuando una cabalgada de Mukhtar terminó en celebración de gol, pero breve, porque su posición de inicio estaba adelantada.

Fue con todo Martino al dar entrada al hondureño David Ruiz, el argentino Benjamin Cremaschi y el ecuatoriano Leonardo Campana. Con ellos el Inter Miami tuvo más profundidad.

En el minuto 80 se repitió la jugada favorita de los aficionados del Inter Miami, falta sobre Messi en la frontal y ejecución, previo ritual de preparación del lanzamiento.Esta vez más lejos, a unos nueve metros de la frontal, y lo estrelló contra la barrera, no era un buen día para la épica.

La velocidad de Mukhtar a la contra era el gran riesgo de los locales, y así logró también provocar otra falta en la frontal para ellos. Lo ejecutó el mismo con el mismo resultado, balón a la barrera.

Ya en los últimos suspiros del encuentro fueron los adolescentes quienes mostraron su conexión, con Cremaschi encontrando a Ruiz dentro del área en un gran pase, que remató muy escorado y encontró portería, pero también las manos de Panicco.

La polémica llegó ya en el descuento, con el chequeo en el VAR de una posible mano de Yedlin dentro del área que enmudeció al estadio para dar paso a una celebración al ver que no finalmente era señalado.

Messi's bodyguard marks him better than most of the defenders 😂pic.twitter.com/sL6i6Z6fms

— L/M Football (@lmfootbalI) August 31, 2023