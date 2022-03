“A mi me parece que están bailando”: Así reaccionó Iker Casillas a la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscar

Muchos famosos y usuarios de las redes sociales han mostrado su descontento por lo sucedido en la fiesta más importante del cine a escala mundial. Algunos han apuntado hacia Smith que en sus inicios hacía lo mismo cuando lo invitaban a algunos programas en vivo.

La Academia ha advertido que abrirá una investigación para saber qué es lo que ha ocurrido en esa gala en donde Smith fue condecorado por su papel en la película King Richard, que hace referencia bibliográfica a la vida del papá de las tenistas Venus y Serena Williams.

Casillas se sumó a la larga lista de famosos que publicaron mensajes posterior a la agresión. Pero el exguardameta, que hace dos semanas estuvo en Guatemala por invitación de una empresa guatemalteca, aprovechó para publicar en Twitter algunas estrofas de la canción ‘El Príncipe de Bel-Air’, serie que lanzó a la fama a Will Smith y donde coincidió con Chris Rock.

“Al oeste de Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía! Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado!, dice parte del mensaje.

Muy pronto el tuitazo del exportero del Porto, donde se retiró por un problema cardiaco, tuvo la interacción de sus seguidores que lo hicieron viral y hasta ahora sigue dando mucho de qué hablar.

“Al oeste en Filadelfia,crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía!Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado!Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío!Y mi madre me decía una y otra vez”: pic.twitter.com/TJfOpJKBQd — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 28, 2022

Posteriormente, en la misma línea de los mensajes respeto al incidente en los Óscar, Casillas usó Instagram para redondear su participación repleta de buen humor en este tema.

“A mi me parece que están bailando”, bromeó el exportero español y la reacción de sus fans no se hizo esperar. Algunos no lo tomaron muy bien, porque aseguraron que el tema era importante, sobre todo porque la esposa de Will Smith merecía respeto por la enfermedad que padecía.

“Mejor forma de ver las cosas. Bailar siempre”, “La violencia no es el camino”, “Podría ser”, “Si no está bailando, lo pone a bailar”, redactaron en su post.

“La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, dijo la organización en un comunicado.

En su escrito, la institución que entrega los Óscar incluyó una copia de su código de conducta, que, entre otros aspectos, restringe “el contacto físico no solicitado” y exige que sus miembros se traten con respeto.

La última actualización de esta normativa fue en 2017, en plena ola del movimiento #MeToo contra el acoso sexual.