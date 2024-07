Aarón Herrera, lateral derecho del DC United y de la Selección de Guatemala apareció este lunes 1 de julio en la lista de futbolistas convocados para el All-Star de la MLS que se desarrollará el próximo 24 de julio.

La liga estadounidense dio a conocer a los 30 jugadores convocados que podrán tener minutos para el encuentro contra una selección de los mejores talentos de la Liga MX.

A Herrera le acompaña en el listado su compañero de equipo Christian Benteke y también grandes nombres como el argentino Lionel Messi, el uruguayo Luis Suárez, y los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, todos del Inter Miami.

Esta lista de 30 seleccionados fueron elegidos con una combinación de votos de aficionados, jugadores y medios de comunicación.

Entre otras figuras destacan el argentino Lucho Acosta, MVP de la última temporada con el Cincinnati, el colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Columbus Crew, o el español Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy, también estarán presentes en el evento de Columbus (Ohio).

El también colombiano Cristian 'Chicho' Arango, del Real Salt Lake, y el mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Houston Dynamo, integran a un equipo en el que hasta 16 jugadores fueron seleccionados por el entrenador, el francés Wilfried Nancy.

Vía redes sociales el DC United, equipo en donde milita Aarón Herrera, compartió el momento en donde se aprecia la reacción del guatemalteco al enterarse de su convocatoria al partido.

En el mismo video Herrera dedica palabras a todos sus compañeros mientras menciona que este reconocimiento es en parte a su ayuda.

The moment Christian Benteke and Aaron Herrera found out they are MLS All-Stars! 👏 pic.twitter.com/9ljuYFXXS5