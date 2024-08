El futbolista portugués Cristiano Ronaldo estrenó su canal de YouTube el 21 de agosto y a poco más de 24 horas logró conseguir millones de suscriptores es un verdadero tiempo récord.

Bajo el lema de "estar más cerca de sus fans", el astro de Portugal abrió un canal en la plataforma de YouTube en donde ya ha subido cerca de una veintena de videos en donde habla de momentos de superación y también realiza divertidas dinámicas junto a su familia.

El número de personas que se sumaron a su proyecto despegó y en cuestión de horas superó la barrera de los 10 millones de suscriptores, cifra que lo hace acreedor de las famosas "Placas" que YouTube otorga a los canales que superan cifras importantes de suscripciones.

Pronto las redes sociales se inundaron de comentarios que se alegran de la incursión de Ronaldo en la plataforma pero otros también aprovecharon para hacer memes y crear situaciones cómicas con respecto a esto.

Los internautas se dejaron llevar por su imaginación y realizaron cientos de comparaciones de Ronaldo y también de Lionel Messi.

