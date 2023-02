Alaba explica por qué votó por Messi en The Best: el jugador del Real Madrid recibió fuertes críticas en redes sociales

El argentino Leo Messi fue elegido este lunes mejor jugador de la pasada temporada de a FIFA, incluido el Mundial de Qatar, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.

Messi, elegido en Qatar mejor jugador del Mundial, donde acabó como segundo artillero con 7 tantos, a los que añadió tres asistencias, suma una nueva recompensa personal a sus 35 años, el segundo The Best, tras el logrado en 2009, un premio en el que ha sido finalista en 2016, 2017, 2020 y 2021.

Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.

Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances

— David Alaba (@David_Alaba) February 28, 2023