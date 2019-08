Alcácer y Sancho fulminan el dominio del Bayern Múnich

Fichó pronto y bien el Borussia Dortmund para disputar este curso todo al Bayern de Múnich en Alemania. Se quedó a las puertas en la Bundesliga la pasada temporada pero inició la nueva mostrando mejor plantilla que su rival, aún a la espera de fichajes y con la obligación de acelerar por Leroy Sané tras una dura derrota.

Un estilo definido el del Dortmund que castigó errores de un Bayern dominador. Dos perdidas fueron castigadas con contragolpes letales y gol en una segunda parte repleta de seguridad del equipo de Lucien Favre que no acusó las ausencias por lesión de sus fichajes estrellas.

Lee también: City y Liverpool levantan el telón en Inglaterra por una Community Shield bajo tensión

El duelo fue eléctrico desde su inicio. Impropio a los primeros días de agosto. Con una intensidad de un gran duelo de gigantes. A los 50 segundos ya había avisado el Dortmund de sus intenciones. Neuer sacaba con una gran intervención un zurdazo de Reus, que avisaba de lo que llegaría tras cada perdida, en esta ocasión un mal pase de Sule.

El control de la posesión fue del Bayern, que ejerció una presión alta por momentos asfixiante para su rival. Su línea defensiva adelantada corría el riesgo de perdida. Le faltó precisión en la primera que tuvo Alcácer, cuando se topó con una salida a la desesperada de Neuer, para chutar a más de 30 metros y ver como su disparo no cogía trayectoria hacia la portería.

En la búsqueda de una nueva identidad en sus bandas el Bayern, se reivindicó la izquierda con Alaba y Coman. En el área esperaba cualquier centro Lewandowski en una pelea sin éxito. Fue Muller el que dejó el primer intento a los 19 minutos, chutando arriba. Mientras que el Dortmund sí ponía a prueba a Neuer. De nuevo salvaba con una parada de reflejos, con los pies, una acción clara de Guerreiro.

What a performance. What a win! 🖤💛

Great way to start the season, now we must take this momentum into the season 🔥

My first trophy @BVB, we will push on and work hard to add many more 🙌🏽🏆#DerKlassiker #Supercup #BVBFCB pic.twitter.com/NAchL5ZUKk

— Axel Witsel (@axelwitsel28) August 3, 2019