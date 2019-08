Ali, el niño sin piernas que se ganó el corazón del egipcio Mohamed Salah

De once años, Ali había compartido con estrella del balompié como Messi y Maradona.

El martes conoció a Salah, quien es su ídolo. El delantero egipcio demostró su buen corazón al dar algunos toques de balón con el chico con quien coincidió en Turquía, en la previa de la final de la Supercopa de Europa que se disputará en el Vodafone Park de Estambul.

Ali fue parte de los chicos de la Federación de Deportes de Turquía para discapacitados físicos y de la Fundación de la UEFA que compartieron con jugadores del Liverpool.

Te puede interesar: El PSG pregunta por Vinícius y el Real Madrid le responde que él “es intocable”

El video de Ali peloteando con Salah se ha convertido en viral por la enorme carga de emoción que tiene.

Wonderful ❤️

@MoSalah making memories with two children of the @UEFA_Foundation ❤️ #SuperCup pic.twitter.com/7n6K10tWe2

— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019