Alianza desata locura con el triunfo sobre Tigres de México

Los goles de Alianza fueron marcados por el mediocampista Felipe Ponce (47, penal) y el delantero Oswaldo Blanco (54), mientras que por Tigres descontó el mediocampista Juan Sánchez (34).

Desde el arranque del encuentro fue notorio el dominio del balón en el terreno por parte del conjunto mexicano, que se plantó bien ante un Alianza poco concentrado e impreciso.

Cuando corría el minuto 34, en una jugada ofensiva, Sánchez recibió un pase y al quedar ante la portería del conjunto salvadoreño marcó el 1-0 a favor de Tigres.

Tras la anotación Alianza intentó emparejar el marcador, pero el tiempo le fue insuficiente en la primera mitad.

La etapa de complemento parecía calcada a la inicial, pero poco a poco fue cambiando cuando Alianza se tornó más ofensivo y ordenado.

La fortuna para el conjunto ‘paquidermo’ salvadoreño llegó al minuto 47 cuando el mediocampista aliancista Ponce cobró de gran manera un penal venciendo al arquero de Tigres Nahuel Guzmán y decretando el 1-1 en el marcador.

Primer victoria de Alianza ante un equipo mexicano en partido oficial. ¡Festéjenlo, @AlianzaFC_sv!#ALIvTIG #SCCL2020 🔊 pic.twitter.com/5wXgOAvlSz — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 20, 2020

Pero la cosa no paró ahí, el gol del empate desconcentró a Tigres, que al minuto 54 recibió el segundo gol cuando el delantero Blanco de Alianza en una rápida jugada anotó nuevamente a favor de los locales.

Con la segunda anotación en contra, Tigres perdió la paciencia en tramos del partido e hicieron abuso del juego brusco.

No obstante, el empate para el cuadro mexicano no llegó pese a insistir y el partido terminó con victoria para Alianza, que el 26 de febrero tendrá que ir al estadio de Tigres para el juego de vuelta de su serie particular a efectuarse en el estadio Universitario de la ciudad de San Nicolás de los Garza.