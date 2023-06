Alphonso Davies y las otras estrellas de Canadá que no estarán en la Copa Oro

El técnico John Herdman presentó algunas variantes en la convocatoria con respecto al plantel con el que compitió las finales de la Liga de Naciones.

Una de las grandes ausencias del conjunto canadiense, es su máximo referente Alphonso Davies. El jugador que milita en el Bayern Múnich, tuvo participación en los juegos ante Panamá y Estados Unidos, pero no estará en la Copa Oro, al parecer por un acuerdo entre el futbolista y su técnico.

Pero Davies no será la única ausencia del equipo norteamericano también se quedaron fuera del torneo Jonathan David quien juega en el Lille de Francia, Cyle Larin del Valladolid de España, Tajon Buchaman del Brujas de Bélgica, Alistair Johnston quien juega en el Celtic de Escocia, Atiba Hutchinson del Besiktas de Turquía e Ismael Kone del Watford de Inglaterra.

Canadá debutará en la Copa Oro el martes 27 de junio en Toronto ante el ganador de la Ronda Preliminar que disputarán este martes (15) Guadalupe ante Guyana. En la segunda fecha se medirá a Guatemala el 1 de julio y finalizará la fase de grupos ante Cuba el 4 de julio.

Canada announce squad for 2023 Concacaf @GoldCup 🍁

Canada will open the tournament on Tuesday, June 27th in Toronto against the winner of a Guadeloupe-Guyana Preliminary Round match.

TICKETS 🎫: https://t.co/EXmmHEX0r5#CANMNT x @CIBC pic.twitter.com/Cd3nO8g4hG

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) June 19, 2023