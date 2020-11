Amarini Villatoro: “Le debo un saco a Darwin Lom”

Darwin Lom, tras marcar el segundo gole vio a la banca y le recordó al técnico sobre su saco. Amarini Villatoro confirmó esta anécdota. Foto Prensa Libre. AFP

Amarini Villatoro le debe un traje a Darwin Lom, el delantero que anotó los goles contra Honduras. Todo, según el estratega chapín consultado vía telefónica, surgió por una broma en el camerino previo al juego ante los catrachos.

Según Villatoro, Lom le dijo que “si a él también le podrían dar un traje como a él”. Yo le respondí: ”Vos, patojo, el día que metás dos goles en un partido te regalo uno igual”.

Por eso, explica Amarini, cuando anotó el segundo tanto —de penal— miró hacia la banca y le hizo una seña de que le debía la prenda de vestir. “Ahora, claro, cumpliré mi palabra. Tendré que pedirle a JL Jordani que me ayude con esto”, explicó entre risas.

Amarini Villatoro, el técnico de la Selección Nacional de Futbol, está consciente de que su continuidad no depende de él. Será el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional (Fedefut) quien lo determine en las próximas semanas. “La idea es continuar al frente de la Selección, pero eso no depende de mí”, aseveró.

El contrato se le vence el 31 de diciembre próximo, pero asegura que le gustaría continuar. “Uno siempre sueña con eso, pero no es decisión mía”, admitió.

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz, asegura que si, “fuera por él, así sería, porque no le gusta romper procesos. Así lo hice en el Futsal y así me ha gustado trabajar siempre”. Según Paiz, no sería lógico cambiar ahora cuando la competencia es en marzo de 2021. “Ahora no decido yo, sino nueve personas”, explicó.

Villatoro, ya en la tranquilidad de su hogar, asegura que el balance de 2020 es complicado hacerlo. Lo resume en dos platos: el peor partido fue contra México y el mejor contra Honduras.

“Este ha sido un año atípico. Normalmente las selecciones del mundo tienen de 10 a 12 partidos al año, y ahora, por el tema de la pandemia, solo fueron cuatro”, explicó. Así, agregó, “es difícil hacer un balance objetivo aunque los resultados sean tan dramáticos”.

La Sele perdió juegos amistosos con Panamá, 0 a 2; con México, 3 a 0; empató contra Nicaragua, 0 a 0; y le ganó a Honduras 2 a 1. Pero en 2019 no fue tan malo, sobre todo, dijo, porque fueron partidos oficiales. “Esos son los que deben evaluarse”, apuntó.

“En el caso de México asumo la culpa porque acepté un partido con muy poco tiempo para prepararlo. El resultado fue obvio. En el caso de Honduras, las cosas fueron distintas, y por eso el resultado”, argumentó.

El estratega nacional asevera que lo más importante de este año fue la actitud de los jugadores convocados. “Todos pudieron tomar ritmo y lo hicieron con mucha personalidad. Eso es importante”, resaltó.

La ventaja, dice Villatoro, es que ahora hay una base de jugadores jóvenes que pueden aportar mucho”, dijo.

Villatoro, durante su gestión, ha hecho debutar a 19 futbolistas —ocho en 2020 y 11 en 2019—.

El técnico cobanero ha dirigido 14 partidos. Su debut fue contra Costa Rica, el 22 de marzo de 2019, cuando le ganaron 1 a 0, con gol de Stefano Cincotta.

El largo camino para el Mundial de Qatar 2022 dio inicio en septiembre. Avanzaron sin problemas ante Puerto Rico y Anguila y anotaron 25 goles en cuatro juegos. Para marzo, si nada cambia, estarán en el grupo C, con Curazao, Cuba, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Británicas, para continuar el camino hacia otra fase de la eliminatoria de Concacaf. Además, en julio, habrá una ronda preliminar para llegar a la Copa de Oro