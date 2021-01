Amarini Villatoro: “Nos ganó la ansiedad y nos precipitamos al tomar las decisiones”

Darwin Lom anotó el gol de la victoria de Guatemala al minuto 66. Foto Prensa Libre: Esbin García.

El técnico de la Selección Nacional de Guatemala, Amarini Villatoro, aseveró que al combinado le ganó la ansiedad y “se precipitaron mucho al tomar algunas decisiones en momentos claves del juego”. La bicolor le ganó este viernes 22 de enero contra Puerto Rico, 1 a 0, con anotación de Darwin Lom.

Villatoro aseguró antes de este partido que para algunos jugadores era una prueba de fuego este partido amistoso contra Puerto Rico. Explicó que debían demostrar de qué estaban hechos para seguir en la Sele y disputar la eliminatoria hacia Qatar 2022 que da inicio en marzo próximo ante Cuba.

El rendimiento expresó al terminar el partido no fue del todo malo. “Los muchachos corrieron todo el partido. Buscaron las opciones”, dijo al finalizar el encuentro.

En el primer tiempo no hubo llegadas claras y quien intentó algunas cosas diferentes fue el legionario Nicholas Rittmeyer. Pero no pasó mayor cosa. Lo más cercano al gol fue un disparo que topó en el paral izquierdo de los boricuas.

En la segunda parte Villatoro tuvo que hacer cinco cambios. Ingresaron Pablo Aguilar, Stheven Robles, José Carlos Martínez, Marvin Ceballos y Robin Betancourth.

Aguilar le cambió la cara a la Selección e hizo más peligroso y ofensivo el juego. Ceballos y Robles le dieron salida y fue así que se logró la anotación en el minuto 66. Fue tras el cobro de un tiro libre desde la banda izquierda. Ceballo cobró la falta y centró perfecto para Darwin Lom que se anticipó y conectó un potente cabezazo.

Uno a cero en el momento crucial. Mientras que el meta nacional, Kevin Moscoso, fue un espectador más. Puerto Rico no llegó una sola vez con peligro.

“Vamos a exigirle más a los que jugaron. Generamos muchas opciones, pero no las aprovechamos. Los muchachos corrieron, no me puedo quejar de eso. El rendimiento no fue malo, pero de cara al gol no fuimos claros. Debemos seguir trabajando”, expresó Villatoro.