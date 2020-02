América vs Comunicaciones: Qué dijo Miguel Herrera luego de clasificar a cuartos

Miguel Herrera, entrenador del América. (Foto Prensa Libre: AFP)

Miguel Herrera, director técnico del América, dijo que no hay nada que festejar luego de haber avanzado por penales ante Comunicaciones en los octavos de final de la Concachampions.

En conferencia de prensa, el entrenador ironizó con que al equipo “lo agarró la malaria”, como reclamo por los jugadores lesionados o comprometidos, principalmente los delanteros.

Reconoció, no obstante, fue un partido sufrido ante los cremas y que tuvo que haber asegurado la serie en Guatemala -partido de ida quedó 1-1-. “Intentamos pero la pelota no quiso entrar”, indicó.

Herrera señaló que ahora tiene un plantel mermado, pero que echará mano incluso de la cantera de ser necesario para defender el liderato de la liga local y la disputa por el torneo regional ante Tigres.

Pero no perdió oportunidad para criticar el nivel de la Concacaf. “Estos torneos no sirven para nada a México. Nosotros vemos el fin, el Mundial de Clubes. Llevamos ocho o diez años yendo al Mundial de Clubes. Pero en el trayecto no nos sirve de nada. Todo es en contra. Que si metemos cinco, ¿por qué cinco? si ganas como hoy y Tigres ‘sufrieron’ y si pierdes ‘fracaso'”.

Herrera apeló a que la región de Concacaf implemente el VAR.

Sobre el arbitraje, el técnico señaló que el penal a favor del América fue correcto porque hubo una carga sobre el jugador, así como la tarjeta roja a Allen Yanes. “Si hubiera una ayuda para el árbitro con la tecnología habría más beneficio y realce al torneo”, consideró.