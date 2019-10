Ana Lucía Martínez explica por qué el futbol femenino español se va a huelga

Ana Lucía Martínez durante una entrevista para El Chiringuito. (Foto Prensa Libre: Twitter)

Los tres sindicatos presentes en la mesa negociadora del primer convenio colectivo del futbol femenino español –AFE, UGT y Futbolistas ON-, la Asociación de Clubes de Futbol Femenino y las tres entidades no asociadas a la misma –Athletic Club, Barcelona y Tacón- estaban citados ayer en el SIMA, para intentar alcanzar un acuerdo que no fue posible tras horas de reunión.

El paro, en señal de protesta ante la falta de acuerdo en la negociación del Convenio Colectivo, el primero del futbol femenino español que todavía no tiene, se llevará a cabo en la novena jornada de la Primera Iberdrola, tras el parón por compromisos internacionales.

La gerenta del sindicato Futbolistas.ON, Tamara Ramos, asegura que la ACFF “no ofreció nada para negociar” y anunció: “Vamos a firmar ahora mismo la convocatoria de huelga para la jornada número nueve”.

Lee también: Analu Martínez, la mujer ‘poderosa’ que rompió paradigmas en Guatemala

“La huelga es porque se quiere hacer un convenio colectivo y llevan 13 meses en reuniones para poder llegar a un acuerdo. Para ejercer más presión se tomó la decisión de convocar a una huelga; significa que no vamos a jugar esa jornada, aunque los equipos se van a presentar”, explica la jugadora guatemalteca Ana Lucía Martínez.

Por su parte, Rubén Alcaine, presidente de la ACFF y directivo del Zaragoza Femenino, aseguró que “la evolución del fútbol femenino es notable” por lo que “no entiende” la razón de las peticiones en este momento. “Se quiere que la profesionalización llegue en los próximos años pero no se puede olvidar que por encima de la Liga del fútbol femenino, la ACB, la Segunda División masculina son las que estarían por encima en condiciones salariales de cualquier otra disciplina masculina o femenina”.

“El fútbol femenino merece más”. 👇🏼 Aquí mi opinión sobre el convenio colectivo desde @elchiringuitotv https://t.co/jN2hgCa1DN — Ana Lucía Martínez (@Analu_Marti21) October 29, 2019

“Hemos sido los primeros en apostar por el futbol femenino mucho antes de la llegada de muchos sindicatos. Primero las jugadoras, después los clubes, por lo que no entendemos esa subida exponencial inasumible para muchos de los clubes”, afirmó.

Sin embargo, para Tamara Ramos la oferta del sindicato de futbolistas de rebajar a un 75% sus peticiones es “una línea roja” que no pueden cruzar, razón por la que se mantienen en la decisión de convocar la huelga pues “no cumplir con esta convocatoria de huelga sería una traición a las futbolistas”.

Para Juanjo Martínez, presidente de Futbolistas ON, “los hombres no tienen esa parcialidad”, algo que “no se puede permitir para la élite del fútbol femenino de Primera División que esté a media jornada”.

“Hemos intentado todo y más para llegar a una posible solución, si la ACFF no dan pasos para ello tenemos que dar toda la fuerza posible a las jugadoras que nos están pidiendo una medida que permita firmar el convenio”, añadió.

La parte sindical “pide 16.000 euros al 75%, lo que corresponde a 12.000 euros, mientras que la asociación ofrece 16.000 al 50% mínimo, que corresponde a 8.000 euros” aseguró a EFE Rubén Alcaine.

Siendo así, a pesar de que en ningún club todas las jugadoras están con el mínimo, la jugadora que menos ganaría en la Primera División recibiría 8.000 euros en la propuesta de la ACFF y 12.000 euros según el sindicato.

