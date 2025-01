Ancelotti desmiente rumores de su salida del Real Madrid y asegura que él “nunca decidiría cuándo dejar el club”

El técnico del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, charló con medios de comunicación este martes 21 de enero en la previa del partido de Champions League que su equipo sostendrá contra el Salzburgo en la que el cuadro merengue se juega la posibilidad de avanzar directo a octavos de final.

En la comparecencia ante medios múltiples fueron los temas que trató Ancelotti, entre ellos el nivel que ha demostrado su equipo en las últimas semanas pero en especial, el futuro del propio italiano ya que existen reportes que se plantea su salida del Real Madrid.

Ante esto, Ancelotti fue sincero y dijo que él nunca decidiría la fecha de su marcha del equipo blanco.

"La fecha de salida del club no la voy a decidir yo nunca. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Tengo una ventaja y un objetivo por el hecho de que tenemos a Florentino Pérez (presidente) durante los próximos cuatro años y me conoce muy bien", aseveró un rotundo Ancelotti.

Ya sobre el partido contra el Salzburgo, Ancelotti mencionó que falta poco para el final de la fase de liga de la Champions League y que están concentrados en buscar la mayor cantidad de puntos posibles de los seis que aún están en juego.

"No tenemos muchas posibilidades de entrar entre los ocho primeros. Hay que ganar y esperar y si tenemos que jugar los play-offs jugaremos con todas las ganas sabiendo que es un calendario exigente", recalcó.

Sobre el nivel general del Real Madrid, el italiano cree que le resulta difícil decir en qué porcentaje está.

"A nivel ofensivo estamos sacando un buen rendimiento, a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho; si somos capaces de ello, vamos a pelear todas las competiciones", remarcó el técnico.