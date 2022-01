Ancelotti: “El calendario es una locura, pero no meteremos presión”

“El calendario es un sinsentido, pero no es un problema del Real Madrid. Hay otros que también están afectados. Nosotros no vamos a meter ninguna presión. Jugamos lo que tenemos que jugar con los jugadores que están aquí, pero lo del calendario es una locura que tiene que arreglarse lo antes posible. Es un problema de todos”, dijo en la rueda de prensa de la víspera del partido contra el Elche.

“No vamos a meter ningún tipo de presión porque sabemos que nuestros jugadores brasileños quieren jugar con el equipo nacional. Van con su equipo nacional y después el entrenador de Brasil tomará sus decisiones”, añadió.

Sí podrá contar con ellos para el encuentro de este domingo frente al Elche, repitiendo rival de Copa del Rey del pasado jueves, que se decidió a favor del Real Madrid en la prórroga (1-2), por lo que Ancelotti espera un partido complicado.

“La estrategia va a ser la misma. Es un equipo que conocemos. Nos ha costado mucho ganar ese partido y sabemos que el rival tiene una buena dinámica, una buena racha y buena organización. El partido va a ser el mismo más o menos. Claro que hay que sufrir, hay que estar motivados porque son tres puntos importantes. El equipo está bastante bien. La recuperación ha salido bien”, comentó.

Un partido que afronta con el Sevilla como gran perseguidor en su lucha por el título y con los, a priori, grandes rivales como Atlético y Barcelona a 16 y 17 puntos de distancia, respectivamente.

“Cuando hablas de Atlético y Barcelona hablas de dos grandes equipos, dos grandes clubes, y sorprende que estén teniendo más dificultades de lo normal, pero siguen siendo dos grandes rivales y tienen toda la calidad para salir de esa situación complicada”, dijo.

Ancelotti entró a valorar tres nombres propios. El primero el de Casemiro y que no haya un relevo de su mismo perfil en la plantilla.

“Creo que, si vamos a buscar una copia de Casemiro, nos equivocamos. No la hay en el fútbol mundial. Casemiro es un jugador único. Como pivote pueden jugar otros jugadores con características distintas a Casemiro, como Camavinga, que sale muy bien con el balón aunque no tenga la calidad táctica de Casemiro. Yo nunca he tenido un pivote como él. Tuve a Pirlo, que era distinto, y a esto te tienes que adaptar”, analizó.

Siguiendo en el centro del campo, el italiano ensalzó al español Dani Ceballos, quien tras cinco meses fuera por lesión va cogiendo ritmo de cara a la segunda parte de la temporada.

“Empieza a estar bien, a mejorar su condición física. Muestra mucha personalidad y carácter. A nivel personal me gusta por eso, por la falta de miedo a hacer las jugadas. Va a tener un papel más importante en la segunda parte del año”, desveló.

Por último, Ancelotti lamentó la sanción de tres partidos a Marcelo tras su expulsión. “Tres partidos son mucho. No sé lo que dijo al colegiado después… no lo puedo saber ni quiero saberlo. Lo sentimos porque lo ha hecho muy bien y perderemos una pieza importante para los próximos tres partidos de Copa, pero sigue estando listo para la Liga”, declaró.