Ancelotti: “No estamos contentos de jugar con menos de 72 horas, no me parece correcto”

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, se quejó a LaLiga por el horario del partido en Mallorca, domingo a las 7:00 AM, tras haber jugado el jueves en la competición doméstica ante el Valencia en un encuentro que acabó a las 23.00 CET en el Santiago Bernabéu.

“No estamos contentos de jugar con menos de 72 hora, no me parece correcto. Lo tenemos que hacer porque hay que hacerlo pero qué mínimo que descansar 72 horas. Jugar domingo a las dos, no me parece correcto“, criticó.