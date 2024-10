Ancelotti pide mano dura con los aficionados violentos en los estadios

El Real Madrid está a menos de 24 horas de enfrentar al Lille en la segunda jornada de la Champions League 2024-2025 y su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, volvió a hablar sobre el incidente que tomó lugar en el último partido que jugó en liga contra el Atlético de Madrid.

En el duelo por la jornada 9 de LaLiga entre el Real Madrid y Atlético de Madrid el partido se interrumpió por 22 minutos cuando varios aficionados del conjunto colchonero lanzaron objetos contra el portero merengue el belga Thibaut Courtois.

El tema ha dado de hablar en España, por un lado el técnico Diego Simeone del Atlético ya dejó clara su postura y criticó a los aficionados que lanzaron objetos, pero también pidió sanciones a "los que provocan".

Esto no sentó del todo bien a Carlo Ancelotti, ya que este 1 de octubre contestó al 'Cholo'.

"Soy respetuoso, pero hablar del comportamiento de Courtois durante un partido en el que le han gritado muérete, es desviar el tiro. Es simple. No tengo que añadir más", aseguró Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo de este 2 de octubre de la Liga de Campeones contra el Lille.

Además, el entrenador aprovechó tener la palabra para pedir mano dura contra todos los aficionados violentos para que estos ya no tengan presencia en los estadios de futbol.

"Como siempre, respeto la opinión de todos, pero el tema es bastante claro. El partido tuvo actos violentos y los violentos no pueden estar dentro de un campo de futbol ni en la sociedad. Es lo que ha pasado e intento respetar todas las opiniones, pero lo que ha pasado lo han visto todos", dijo.

"Hablar de otras cosas de lo que ha pasado es desviar el tiro y el tiro es que los violentos, no solo del Atlético, de cualquier equipo, no pueden estar en un campo. El futbol no necesita estos personajes, son innecesarios. Es mejor que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos. Da igual el club, los violentos es mejor que nos dejen en paz", manifestó.

"No es una buena cosa para la imagen del futbol, puede pasar en España, en Francia o en Brasil, hay que acabar con este problema en todo el mundo porque hay niños viendo la televisión o en el estadio y solo quieren disfrutar del futbol, del deporte. Tenemos que acabar con estos problemas", destacó.