Ancelotti pide revisión de calendario: “Si se cansan los jugadores, cerramos”

“El Real Madrid no tira competiciones. Estamos muy cerca en semifinales de Copa, octavos de Champions que es muy importante para el club, en semifinales del Mundial, peleando por LaLiga… el Real Madrid no tira ni un partido”, dejó claro en su mensaje sobre la manera de afrontar un calendario terrorífico para su equipo.

“Dosificar jugadores es muy importante porque es un calendario increíble, no se para nunca porque LaLiga, la Federación, la FIFA, la UEFA quieren hacer lo suyo y afecta más a los jugadores y a no poder tener días de descanso. A mí me aburre un poco descansar, pero tenemos que parar un momento y pensar en los jugadores. Si se cansan, cerramos”, añadió con rotundidad.