Ancelotti y Courtois dejan de lado la rivalidad con el Barcelona y lamentan la lesión de Ter Stegen

Todo parece apuntar que la portería del FC Barcelona sufrirá durante mucho tiempo luego de confirmarse la gravedad de la lesión del guardameta alemán Marc-André Ter Stegen.

Ter Stegen se lesionó la rodilla el 22 de septiembre en el enfrentamiento entre el Villarreal y el FC Barcelona, partido que el cuadro culé terminó ganando 1-5 en el estadio La Cerámica.

El meta germano tuvo que abandonar el césped en camilla después de que al caer de un salto en el que cogió con las manos el balón, su rodilla hiciera un mal gesto, lo que le obligó a quedarse tumbado en el césped durante varios minutos mientras sus compañeros reclamaban al cuerpo técnico que prepararan un cambio.

Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois, entrenador y portero del Real Madrid, no tardaron en reaccionar a la lesión del alemán y ambos lamentaron lo sucedido.

El belga Thibaut Courtois le deseó una pronta recuperación, deseando volver a verle "en la portería".

"Siento la lesión, Ter Stegen. Me dolió mucho verte salir así del campo. Espero que puedas recuperarte pronto y volvamos a verte en la portería", escribió Courtois en X junto a una foto en la que se abraza al portero del Barcelona tras la disputa de un clásico.

Ya este 23 de septiembre el técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti aseguró que sintió "mucha pena" en la jugada en la que se lesionó el portero del Barcelona Marc-André Ter Stegen, que sufrió una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha.

"Me da mucha pena que se lesionen jugadores muy importantes, ayer Ter Stegen y ojalá pueda recuperar pronto porque es de los mejores porteros del mundo. Deseo que su recuperación sea lo más rápido posible", afirmó en rueda de prensa el técnico italiano.

Para Ancelotti la cantidad de lesiones de importancia que se están produciendo en el inicio de temporada están ligadas al número desorbitado de partidos que disputan los jugadores internacionales de cada club.

"De momento no podemos hacer mucho, porque el calendario no va a cambiar esta temporada, pero una reflexión el mundo del fútbol tiene que hacerla", pidió.

