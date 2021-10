Andros Townsend del Everton sacó el empate en casa del Manchester y amargó a Cristiano celebrando como él

Pese a que este gesto desató la polémica en redes sociales, Townsend mismo desestimó cualquier resquicio de que esto fuese una burla para el astro luso y en su lugar afirmó que no es más que una especie de homenaje para él, pues es su ídolo.

“No lo imité, es solo una muestra de respeto a un jugador que ha influido en mi carrera. Pasé horas analizando sus tiros libres, sus jugadas y la forma en que se dedicó al futbol. Así que no fue una imitación, fue una muestra de respeto por uno de mis ídolos.“, comentó una vez consumada la cita.

“Probablemente no hice justicia a la celebración y no me desempeñé correctamente. Pero fue en honor a Cristiano por compartir el campo con él y por el respeto que le tengo“, añadió.

Ya con el silbatazo final dado, el drama nos regaló una escena más, el inglés buscó al goleador de 36 años supuestamente intentando cambiar camisetas, sin embargo este no le dio mucha bola, sin voltear a verlo solo le contestó apenas asintiendo con la cabeza.

😳 The frustration on the face of Cristiano Ronaldo. Not happy.

Straight down the tunnel at full-time. pic.twitter.com/LtZqxKopQZ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 2, 2021