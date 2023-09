Ansu Fati: El “10” del Barcelona se marcha cedido al Brighton inglés por una temporada

Desde que debutó en partido oficial en agosto de 2019 bajo las órdenes de Ernesto Valverde, Ansu ha disputado 112 partidos de 213 posibles, 41 de los cuales como titular. En esta etapa, ha marcado 29 tantos y ha firmado 7 asistencias.

El pasado curso, tras superar sus problemas físicos, no gozó de la continuidad deseada como titular, pero la acabó con 10 goles y 4 asistencias, siendo junto a Raphinha el segundo máximo goleador tras Robert Lewandowski.

Pero su falta de continuidad en las alineaciones de Xavi y las urgencias económicas del Barcelona han precipitado su salida en el último día del mercado de fichajes.

Ansu Fati estaba llamado a ser una estrella emergente. Heredó el 10 de Leo Messi y había batido todos los récords de precocidad con el Barsa: el más joven en marcar en LaLiga, en ser titular en el Camp Nou, el más joven en marcar y asistir en LaLiga, el más joven en debutar en la Liga de Campeones…

Pero un fatídico 7 de noviembre de 2020 todo se rompió y a partir de entonces Ansu no se ha asentado en la titularidad. Una lesión en el menisco interno de su rodilla frenó en seco su progresión. Entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 tuvo que pasar hasta cuatro veces por el quirófano, en alguna ocasión ni desde el club se informó de ello ni, por consiguiente, de la cirugía que precisó.

Dos días después de la lesión en la rodilla, el 9 de noviembre de 2020, fue intervenido para solventar la rotura en el menisco. Se decidió que debido a la edad del jugador (18 años) y del estado de la rodilla, la mejor solución pasaba por realizarle una sutura, no una extirpación del menisco. Se calculó un periodo de baja de cuatro meses.

Sign for Brighton. Just do it. 😏 pic.twitter.com/tw84sQZ0kx

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 1, 2023