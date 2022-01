Ansu Fati no quiere pasar por el quirófano y seguirá un tratamiento conservador para recuperarse de su lesión

En el comunicado, el club no dio a conocer el tiempo de baja de la lesión y precisó que su “evolución marcará la disponibilidad” con vistas al futuro.

Los servicios médicos del club y el jugador se reunieron el lunes 24 de enero para decidir los pasos a seguir en el proceso de recuperación y, finalmente, el delantero no pasará por el quirófano, una de las opciones que se barajaban en el seno de la entidad.

Ansu Fati sufrió dicha lesión en el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao, en San Mamés (3-2).

Era el segundo partido que jugaba desde que recibió el alta médica de la dolencia en el mismo músculo que sufrió el pasado 6 de noviembre ante el Celta.

En 2017, el también jugador azulgrana Ousmane Dembélé sufrió la misma lesión que Fati y decidió operarse en Finlandia por el doctor Sakari Orava.

Ansu padeció una grave lesión en el menisco interno de la rodilla izquierda en noviembre de 2020, de la que fue intervenido en varias ocasiones y que le obligó a estar en el dique seco durante diez meses.

Esa sería una de las razones para no quererse operar, porque que cree que necesita estar disponible en estos momentos para el técnico Xavi Hernández.

¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño!

