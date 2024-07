Han pasado ya casi 72 horas desde el final de la Copa América en donde la Selección de Argentina se consagró como bicampeona del continente tras vencer 1-0 a Colombia en los tiempos extra.

A pesar de la euforia que significó ganar el título, muchos aficionados albicelestes no fueron capaces de disfrutar a plenitud ya que el capitán Lionel Messi encendió las alarmas al salir lesionado del tobillo.

Fue al minuto 64 del partido que el "10" salió entre lágrimas del césped y dejó su lugar a Nicolás González.

Después de finalizado el compromiso, Messi compartió algunos momentos junto a sus compañeros en el Hard Rock Stadium y también fue parte de las celebraciones, pero nunca estuvo a plenitud debido a la molestia en su tobillo derecho.

Ahora, a 72 horas de la final, el estado del tobillo del rosarino pudo ser apreciado gracias a su esposa, Antonela Roccuzzo, quien compartió en sus historias de Instagram una foto de Lionel.

En la postal se aprecia a Messi tomando el sol ante la mirada de su esposa, pero lo llamativo fue su tobillo el cual se ve aún inflamado, aunque en menor medida de lo que se pudo observar en las virales imágenes en el Hard Rock Stadium.

El Inter Miami, equipo en donde Messi juega en la MLS, ya compartió un parte médico de su capitán y dio a entrever que lo que sufrió fue una lesión ligamentaria, por lo que estará de baja y su evolución determinará cuanto permanecerá de baja.

"La disponibilidad del capitán se determinará mediante evaluaciones paródicas y el progreso de su recuperación", fue lo que comunicó el Inter Miami en un comunicado.

Messi enjoying life after winning yet another International trophy with Argentina! ☀️🇦🇷 pic.twitter.com/252JM7GNKG