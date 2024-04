Trascurría el segundo tiempo del partido entre el Inter Miami y el Colorado Rapids correspondiente a la jornada 7 de la temporada regular de la MLS y de un momento a otro toda la atención dejó de estar en el partido y se enfocó en una joven chica que esquivó a varios miembros de la seguridad del Chase Stadium y corrió en dirección a Lionel Messi.

La singular protagonista de esta acción que no tardó en hacerse viral fue la joven venezolana Antonella Siegert, quien consiguió su objetivo y se acercó a Messi para tomarse una foto.

Fueron tan solo unos segundos, pero para ella valió totalmente la pena, según lo que ella misma cuenta en sus redes sociales. "Hice lo imposible para estar en ese juego en Miami viajando desde lejos, los puestos que teníamos eran súper altos para poder llegar al campo, iba a ser imposible porque había que saltar como 4 metros", contó poco después del viral hecho.

"Esos segundos donde lo abracé fueron los mejores segundos de mi vida", narró.

Tras los hechos, la fama y popularidad de Antonella Siegert crecieron como la espuma y se llegó a conocer un poco más sobre ella; nació en Cabudare Edo. Lara (Venezuela) y actualmente es delantera en el Nona Soccer Academy.

Durante el 2024 ha destacado en la categoría Sub 13 de su equipo con un total de 29 goles y sueña con llegar a representar a la Selección de Venezuela.

En una reciente entrevista para medios de Estados Unidos, Siegert declaró que lo que hizo valió la pena ya que además de poder compartir esos segundos con su ídolo, también reveló que este le aconsejó cuando estaban en la cancha del Chase Stadium.

"Me dijo que saliera corriendo", contó que fueron las palabras del argentino para que evitara mayores represalias ya que según estipula el código de conducta de la MLS podrían recibir ella y su familia una multa de unos U$D15 mil y poder ser vetados de los estadios lo que resta de la temporada.

A pesar de eso, reveló que Messi la protegió para que el encargado de seguridad no la golpeara en su intento por detenerla. "Estaba llegando ahí y él vio que había un seguridad corriendo hacia mí, entonces me movió un poco para que no me golpeara directo".