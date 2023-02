Arabia Saudita anuncia que será la sede del Mundial de Clubes de 2023

El reino árabe en los últimos años ha estado pujando por atraer grandes espectáculos y eventos para diversificar su economía, fuertemente dependiente del petróleo, mientras que ONG denuncian que las autoridades saudíes pretenden lavar su imagen con sus nuevas ofertas de ocio.

Este anuncio se produce después de que el Gobierno de Grecia confirmara la semana pasada que está en contacto con las autoridades de Arabia Saudita y Egipto para estudiar una candidatura conjunta para organizar el Mundial de Futbol de 2030.

El reciente fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr saudí fue interpretado en un inicio como una forma de ganar puntos de cara a acoger ese torneo, considerado uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta, pero las autoridades saudíes lo desmintieron.

How many goals can you remember when you see this ? 🤩⚽️ pic.twitter.com/mRUOHKGvMQ

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 14, 2023