Para machacar la derrota: Estos son los memes del duelo Argentina ante Colombia

El esfuerzo de Messi no rindió frutos, ‘la pulga’ se quedó de nuevo viendo al infinito en busca de respuestas.

Después de un primer tiempo en el que no se movió el marcador, Colombia consiguió los tres puntos con goles de Roger Martínez al minuto 71 y Duván Zapata al 86.

Lionel Scaloni con el rostro desencajado buscaba una reacción de los suyos en los últimos minutos, pero no pudieron ni siquiera descontar.

Los argentinos de nacimiento y los miles que siguen a la albiceleste alrededor del mundo expresaron su molestia en las redes sociales con memes y publicaciones donde se desahogaron de lo que parece ser el inicio de un nuevo fracaso.

#ColombiavsArgentina Argentina ya no me sorprende xd #CopaAmerica y todos diciendo pobre Messi supereeen jajajaja #SeleccionArgentina pic.twitter.com/qsIhzDmE88

#Argentina & @TeamMessi the same story. Colombia rings them for 2-0 win pic.twitter.com/XciDe3IWO2

— Alkotero (@Akotero) June 16, 2019