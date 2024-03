Sin embargo, lo que parecía ser una jornada deportiva ordinaria se convirtió en un episodio insólito que dejó perplejos a los espectadores y generó un retraso inesperado de treinta minutos.

El hecho inusual surgió a raíz de un error logístico por parte del equipo visitante, el Arsenal. Ambos conjuntos, Chelsea y Arsenal, llevaron medias blancas para el enfrentamiento. Esta coincidencia de indumentaria obligó al 'staff' de las 'gunners' a buscar una solución de emergencia para evitar la confusión en el terreno de juego.

Ante la falta de previsión, el Arsenal se vio en la necesidad de adquirir medias de un color diferente para distinguirse de su oponente. "El Chelsea era el equipo local y acertó con el color de sus medias, pero el Arsenal, que debía aparecer con ellas de color rojo, también lo hizo en blanco", detalla el medio 'Daily Mail'.

Para remediar esta situación embarazosa, el personal del Arsenal tuvo que desplazarse rápidamente a la tienda del Chelsea para adquirir medias negras que les permitieran cumplir con los estándares de vestimenta del encuentro.

Sin embargo, el dilema no terminó con la adquisición de las medias. Un nuevo obstáculo surgió cuando las jugadoras del Arsenal se percataron de que las medias del Chelsea exhibían el logo de Nike, mientras que su equipo estaba patrocinado por Adidas. Ante esta discrepancia, se recurrió a una solución improvisada: cubrir el logo con cinta adhesiva para evitar problemas con el patrocinador oficial.

It is absolutely ridiculous that the Chelsea vs Arsenal game kick-off has been delayed due to a kit clash[Socks]. It is embarrassing for the WSL, for sure. Both teams are wearing white socks. How was this not noticed earlier? #BarclaysWSL pic.twitter.com/FzVjL1nslf