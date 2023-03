Arsenal sella una remontada al 97′ y mantiene cinco puntos de ventaja sobre el City en la lucha por la Premier League

El Arsenal perdía por 0-1 casi desde la caseta. Un instante es decisivo en el fútbol. Nueve segundos lo son aún más. Del saque de centro, en la primera jugada del encuentro, a través de siete toques entre tres jugadores, el Bournemouth, el penúltimo de la clasificación al inicio de la jornada, trasladó el balón del círculo central hasta la red de la portería de Aaron Ramsdale, con un gol culminado dentro del área por Billing, indetectable en esa acción.

