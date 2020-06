Arthur, revisión médica en Turín; el trueque con Pjanic inminente

Después del 2-2 en Vigo, partido en el que Arthur participó en los últimos minutos, Arthur volvió con la expedición a la ciudad condal y en la noche del sábado viajó a Turín, con permiso del Barcelona.

Con él se trasladó un médico del club catalán, así como Robert Fernández, el exsecretario técnico del Barcelona y ahora amigo personal del brasileño y que fue uno de los que avaló su llegada a la entidad azulgrana en el verano de 2018.

Arthur pasará revisión médica y está previsto que regrese este domingo mismo a Barcelona, aunque no podrá participar en el entrenamiento que los de Quique Setién realizan esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper.

En cuanto a Miralem Pjanic, todo apunta a que el doctor que ha viajado con Arthur supervise en Turín la revisión médica del bosnio antes de dar el visto bueno definitivo al fichaje del centrocampista del Juventus.

Según diferentes informaciones, no confirmadas por el club catalán, la operación supondría una plusvalía de diez millones de euros para los azulgrana.

En la misma, Arthur (23 años) estaría tasado en 80 millones de euros y Pjanic (30) en uno setenta. El acuerdo es inminente. En cualquier caso, ambos jugadores se incorporarían a sus nuevos equipos una vez haya finalizado la actualidad temporada, puesto que Barça y Juventus tienen compromisos ligueros y también en la Liga de Campeones.

#Juve: #Arthur è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Arthur has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia @Goal 🇧🇷⚪️⚫️ pic.twitter.com/iFxDoMKYB0

— Romeo Agresti (@romeoagresti) June 27, 2020