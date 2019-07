Arturo Vidal: “El árbitro arruinó el espectáculo”

View this post on Instagram

Tristeza por el resultado, que no fue el que esperábamos. Soñábamos con el tricampeonato, pero no pudimos. Hicimos todo lo posible, no alcanzó. Alegría por saber que tenemos un equipo que no se rinde, que va a seguir luchando por Chile. Y mucha emoción por sentir el apoyo de millones de chilenos que siempre están. En las buenas y en las malas mucho más. Gracias!!! Ahora a descansar y a prepararnos para los nuevos desafíos que son muchos. Un abrazo a todos y vamos Chile carajo!!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱❤️❤️❤️❤️❤️