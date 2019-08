Así entrena el Atlético de Madrid para enfrentar al Leganés

Joao Félix es la nueva estrella del Atlético de Madrid. (Foto Prensa Libre: Twitter @Atleti)

El delantero madrileño, indiscutible en el once de Diego Simeone para la visita a Butarque, no saltó al césped y se ejercitó en el gimnasio, dentro de una sesión individualizada ya programada. No sufre ninguna lesión, según confirmó el club, y estará en la alineación titular ante el Leganés, aunque no participó esta tarde en los ensayos.

En su lugar, el técnico argentino contó como alternativa con Víctor Mollejo en la punta del ataque del probable equipo titular, en el que Marcos Llorente formó en el medio centro, en lugar de Thomas Partey. Simeone había alternado a ambos en las pruebas precedentes, con lo que el madrileño, aparentemente, toma ventaja para Leganés.

Lee también: Kovac: “Coutinho todavía no está en plena forma, le daremos tiempo”

La otra duda del once está en el centro de la defensa, pendiente de Stefan Savic. El central montenegrino se ejercitó al margen del grupo por una contusión sufrida el pasado domingo ante el Getafe y no ha trabajado con el grupo en ninguna de las tres últimas sesiones y media. La alternativa es el brasileño Felipe Monteiro.

El resto de posiciones para Butarque están definidas: el portero Jan Oblak; los laterales Kieran Trippier y Mario Hermoso, una vez que Renan Lodi es baja por sanción, por su expulsión por doble amarilla ante el Getafe; el central José María Giménez; los centrocampistas Koke Resurrección, Saúl Ñíguez y Thomas Lemar; y el atacante Joao Félix.

Aparte de Lodi, Diego Simeone también tiene las dos bajas de Ángel Correa, sancionado, y Diego Costa, que se recupera de una lesión muscular, para la visita a Leganés, en la que tampoco estará Nikola Kalinic, a la espera de concretar su salida del club. El croata, entre tanto, se entrenó con uno más en la sesión de este jueves.

Contenido relacionado

¿Cómo va el proceso de recuperación de Mendy?

Cristiano Ronaldo: “Cuando la gente pone en duda tu honor, eso hiere”

Lionel Messi vuelve a los entrenamientos y le apunta al partido de liga contra el Betis