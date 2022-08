Así está el Mercado de Fichajes: entre rumores, millonadas y pugna entre equipos europeos

La firma del prodigio noruego Erling Haaland por el Manchester City marcó simbólicamente el pistoletazo de salida a un mercado inglés que ha batido un nuevo récord, con unos 2 mil millones de euros/dólares invertidos hasta ahora.

El Liverpool se ha mostrado especialmente activo y desembolsó 100 millones de euros en fichar a Darwin Núñez (ex Benfica). La misma cantidad destinó el Manchester United a hacerse con el brasileño Antony (ex Ajax).

Antony se suma a un United que también se hizo con el argentino Lisandro Martínez, el brasileño Casemiro y el danés Christian Eriksen. Queda por saber si Cristiano Ronaldo sigue en Old Trafford o encuentra un destino de última hora, aunque el entrenador Erik Ten Hag insiste en que cuenta con él.

Otros movimientos importantes en Inglaterra son las salidas del Manchester City del brasileño Gabriel Jesús (ahora en el Arsenal) y del inglés Raheem Sterling (ahora en el Chelsea).

Este miércoles, el francés Wesley Fofana, hasta ahora en el Leicester y que se unió al Chelsea por una cantidad estimada por la prensa en 82 millones de euros.

Las operaciones del FC Barcelona en el mercado acapararon los titulares en España. Pese a sus enormes deudas, el club catalán activó varias palancas económicas para obtener liquidez y así pudo invertir 153 millones de euros (153.1 millones de dólares) en fichajes.

Hizo llegar así, principalmente al polaco Robert Lewandowski (ex Bayern Múnich), al brasileño Raphinha (ex Leeds United) o al francés Jules Koundé (ex Sevilla).

El Real Madrid, vigente campeón de Europa, perdió a Casemiro pero sumó al alemán Antonio Rüdiger (ex Chelsea) y al francés Aurélien Tchouaméni (ex Mónaco), ese último llegado por 80 millones de euros.

El Atlético de Madrid atrajo al belga Axel Witsel (ex Borussia Dortmund) y al español Sergio Reguilón (ex Tottenham). También cuenta con el regreso de sus cesiones de Álvaro Morata (Juventus) y Saúl Ñíguez (Chelsea).

La Bundesliga ha visto irse a sus dos grandes estrellas ofensivas, Robert Lewandowski y Erling Haaland.

Para paliar la marcha de “Lewy”, el Bayern de Múnich contrató al senegalés Sadio Mané (ex Liverpool), campeón de África este año con su selección.

El traspaso más caro de la nueva temporada en Alemania también ha sido realizado por el Bayern. Según las estimaciones de la prensa, el club bávaro pagó 67 millones de euros en atraer al neerlandés Matthijs De Ligt (ex Juventus).

Para sustituir a Haaland, el Borussia Dortmund fichó al franco-marfileño Sébastian Haller, pero fue diagnosticado con un cáncer de testículos y será baja varios meses. Como ‘plan B’ se contrató por un curso al francés Anthony Modeste.

La mayor parte de los clubes italianos cerraron ya su actividad en el mercado.

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo vuelva a la Serie A como jugador del Nápoli se ha enfríado y ese club parece más centrado en obtener la llegada del arquero costarricense Keylor Navas, del París Saint-Germain. El pase del español Fabián Ruiz del Nápoles al PSG, anunciado el martes, debería facilitar esa posibilidad.

Otro jugador del PSG, el argentino Leandro Paredes, podría pasar también de Francia a Italia. Tendría un acuerdo con la Juventus y solo faltarían por cerrarse los últimos términos.

El chileno Alexis Sánchez, fichado al Inter de Milán, se presenta como nueva figura del Marsella, junto a Jordan Veretout.

Alexis Sánchez scores his first two goals for Marseille.

Both came in the first half ⚡ pic.twitter.com/pfwW6J3N5q

— B/R Football (@brfootball) August 28, 2022