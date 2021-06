Así fue el tercer gol de Portugal: Una obra de arte de más de 30 pases que culminó magistralmente Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, después del primer gol, le insistía a sus compañeros que estuvieran tranquilos. Un gol son tres puntos. Y eso necesitaban porque en la próxima jornada enfrentarán a una complicada Alemania que horas después enfrentó a Francia.

El primer gol fue obra de Raphael Guerreiro al minuto 84. El tanto llegó tras la anulación del gol de Hungría. La moral húngara se vio golpeada. Duro. Portugal supo del momento y se fue al ataque, con cautela, para mantener los tres puntos de oro en un grupo que es de la muerte.

The 33-pass Portugal goal, in full, from above.

Francia, Alemania y Portugal serían los clasificados, pero Hungría quería poner resistencia, y así lo hizo hasta antes del primer gol portugués.

Al minuto 86 una falta de Willi Orban sobre Rafa Silva la marcó el central como penalti. Era la oportunidad de CR7 para comenzar el concierto, el show. Marcó como sabe. Tira el balón al lado derecho y el meta húngaro se lanza al lado contrario. 2-0. Partido resuelto.

Pero faltaba la jugada mágica. La de 33 pases desde el medio campo. Portugal no prestó el balón ni un solo momento. Fue un gol de posesión. De lanzar el balón de un lado a otro, con intención perfecta, para abrir cada línea del rival.

33 pases que los llevaron hasta la jugada final, una triangulación espectacular final que terminó Rafa Silva con Cristiano Ronaldo. 3-0. Golazo de Eurocopa, golazo que rompe récord y hace llegar al luso a 11, dejando atrás una marca que había impuesto Michele Platiní, la estrella francesa de la década de 1980, y expresidente caído de la Uefa.

Cristiano Ronaldo 🤩

⚽️ All-time EURO top scorer (11 goals)

🇵🇹 All-time top scorer for Portugal (106 goals)

👕 First player to appear at 5 EURO final tournaments

👏 First player to score at 5 consecutive EURO final tournaments #EURO2020 pic.twitter.com/rjJ7C5iXo1

