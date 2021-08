Así reaccionaron algunos jugadores del Manchester United a la llegada de Cristiano Ronaldo

Eso preocupa a la dirigencia que en este mercado de fichajes logró llevar a un columna vertebral que les podría resultar en algo importante para alcanzar los objetivos.

El Manchester United tiene a Paúl Pogba, Bruno Fernández, Jado Sancho, Marco Rashford, Raphael Varane, Edinson Cavani y ahora a Cristiano Ronaldo. Eso ilusiona a los seguidores del cuadro inglés.

Pero también ha ilusionado a algunos jugadores quienes han usado sus redes sociales para celebrar la llegada del “Bicho” al equipo.

El luso es un ídolo y, a la vista de las reacciones, no hay nadie molesto con que haya vuelta a casa, como escribió el Manchester United en sus redes sociales. De hecho, lo calificaron como su rey.

Desde recién llegados como Varane, hasta exjugadores como Evra, han querido celebrar este acontecimiento y lo han hecho públicos en sus redes sociales.

El defensa francés, que jugó y ganó muchos títulos con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid publicó dos fotos de él y CR7 con la camisola blanca, celebrando goles.

Mientras que el mediocampista Juan Mata escribió: “Preguntándome por qué mi teléfono está lleno de mensajes de personas que no me han enviado mensajes de texto en años … oh, espera”. Y así, otros jugadores como Sancho, David de Gea y Marcus Rashford se unieron a las celebraciones.

Bruno Fernandes, compatriota de Ronaldo, de hecho, se consideró su agente para lograr la contratación.

Wondering why my phone is full of messages from people that haven't texted me in years… oh wait. 😂🔴💪💥 @ManUtd @Cristiano — Juan Mata García (@juanmata8) August 27, 2021

SCARY HOURS! — Jadon Sancho (@Sanchooo10) August 27, 2021

Wow wow wow, he’s home 🤩♥️ @Cristiano — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) August 27, 2021

Cristiano Ronaldo vuelve al club que dejó en 2009 cuando fichó por el Real Madrid. Se une a un proyecto que hace poco incorporó a la joven promesa Jadon Sancho que aspira a pelear por la Premier League y Champions.

Las versiones en la prensa inglesa es que Sir Alex Ferguson evitó que el luso se fuera al City. Habló con él para convencerle de que volviera “a casa”.

Ahora solo falta esperar si el uruguayo Edinson Cavani, que también está en este equipo, le cede el tradicional dorsal 7. Habrá qué esperar.