Así se llevará a cabo la segunda jornada de la fase de liga en la UEFA Champions League 24-25

Regresa la fase de liga en la UEFA Champions League 2024-2025, y a diferencia de la jornada anterior, la segunda fecha se disputará únicamente en dos días: El martes 1 y miércoles 2 de octubre.

El Bayern Múnich se encuentra liderando la tabla general debido a que cuentan con la mejor diferencia de goles en el torneo (+7), luego de haber conseguido una goleada histórica por 9-2 sobre el Dinamo Zagreb de Croacia.

Sin embargo, otros 14 clubes llevan tres puntos al igual que los bávaros, incluyendo al Real Madrid, Liverpool, Juventus y París Saint-Germain, por lo que esta segunda jornada servirá para ir acortando distancias, tanto en la cima como en el sótano.

Es importante recordar que cada cuadro participante en esta fase de liga enfrentará a ocho conjuntos distintos, y al término de las jornadas clasificatorias, los equipos que finalicen en las primeras ocho posiciones avanzarán a los octavos de final.

La segunda jornada de la fase de liga

El martes 1 de octubre se disputarán nueve partidos, entre los que destacan: FC Barcelona vs Young Boys, Slovan Bratislava vs Manchester City, Arsenal vs PSG y Bayer Leverkusen vs AC Milan.

La escuadra blaugrana fue sorprendida en la primera jornada por el Mónaco francés, que logró derrotarlos por 2-1 en el Principado, impidiendo que los dirigidos por Hansi Flick empezaran el campeonato con el pie derecho.

Lea más: Griezmann se retira de la selección francesa tras diez años y más de 135 partidos

Al igual que el día anterior, el miércoles 2 de octubre se llevarán a cabo nueve compromisos, y los más destacados son: Lille vs Real Madrid, Aston Villa vs Bayern Múnich, Benfica vs Atlético de Madrid y Leipzig vs Juventus.

El combinado merengue derrotó 3-1 al Stuttgart alemán en la primera fecha, demostrando que el plantel comandado por el italiano Carlo Ancelotti dará todo por conseguir su séptima "Orejona" en los últimos doce años.

Martes 1 de octubre:

Stuttgart vs Sparta Praga (10.45 horas)

vs Sparta Praga (10.45 horas) Red Bull Salzburg vs Brest (10.45 horas)

vs Brest (10.45 horas) Arsenal vs París Saint-Germain (13 horas)

(13 horas) Slovan Bratislava vs Manchester City (13 horas)

(13 horas) PSV Eindhoven vs Sporting Lisboa (13 horas)

(13 horas) Borussia Dortmund vs Celtic (13 horas)

vs Celtic (13 horas) Inter de Milán vs Estrella Roja (13 horas)

vs Estrella Roja (13 horas) Bayer Leverkusen vs AC Milan (13 horas)

vs AC Milan (13 horas) FC Barcelona vs Young Boys (13 horas)

Miércoles 2 de octubre